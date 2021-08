Stadtwerke Ellwangen rüsten ihre Erdgastankstellen technisch auf

Die Stadtwerke Ellwangen rüsten derzeit ihre Erdgastankstellen technisch auf. Nachdem Anfang Mai die Erdgastankstelle in der Tankstelle „In der Au 4“ mit einem neuen Verdichterblock ausgestattet worden war, ist jetzt die auch die Erdgas-Zapfsäule der Esso-Tankstelle im Ellwanger Autohof modernisiert worden. Bei dieser Anlage wurde der nach vielen Betriebsstunden in die Jahre gekommene Kompressorblock ausgetauscht. Die Verdichtung ist das Herzstück der Technologie, weil dadurch das Erdgas zum sogenannten CNG (Compressed Nature Gas) auf rund 200 Bar Druck komprimiert wird. „Durch diese Investitionen in die Technik haben wir beide Säulen fit für die Zukunft gemacht. So können wir einen möglichst störungsfreien Betrieb gewährleisten“, sagt Rudolf Vaas, Leiter Netze der Stadtwerke. Mit dieser Maßnahme wolle man auch der anhaltend hohen Nachfrage nach beiden Standorten gerecht werden. Durch den Einsatz von Biomethan sorge CNG als Treibstoff zudem dafür, dass der Anteil regenerativer Energien im Netz weiter erhöht wird.