Stadtwerke-Chef sicher: „Das Gas reicht diesen Winter durch“

Unter dem Motto „Energie neu denken“ haben die EnBW ODR und die Stadtwerke Ellwangen am Dienstagabend zum ersten Energiedialog im Rahmen des Kalten Marktes in die gut gefüllte Messehalle D der Technikmesse auf dem Schießwasen eingeladen. ODR-Vorstand Sebastian Maier und Stadtwerke-Geschäftsführer Stefan Powolny informierten rund um die Themen Strom- und Gasversorgung.

Bürgermeister Volker Grab begrüßte die zahlreichen Besucherinnen und Besucher zu diesem „Energieforum Ellwangen“ und sprach sich für die Dekarbonisierung, eine dezentrale Energiewende und für die Beschleunigung der Digitalisierung aus. Die EnBW ODR und die Ellwanger Stadtwerke bezeichnete er mit Blick auf den Ukrainekrieg und die Energiesicherheit in der Zukunft als zwei wichtige Player in der Energiewende.

Der Energiedialog sei ein Thema, das viele bewege und die ganze Gesellschaft umtreibe, sagte Sebastian Maier. Der ODR-Vorstand ging anhand einer Folie auf den deutschen Primärenergieverbrauch nach Energiearten ein: 35,2 Prozent Mineralöl, 23,8 Prozent Erdgas, 17,2 Prozent erneuerbare Energien, zehn Prozent Braunkohle, 9,8 Prozent Steinkohle, 3,2 Prozent Kernenergie und 0,8 Prozent Sonstige. 85 Prozent der Primärenergie müsse bis 2045 durch klimaneutrale Energie oder Energieeffizienzgewinne ersetzt werden, sind die Vorgaben. Erdgas sei dann 2045 nicht mehr vorhanden.

Die Ziele Deutschlands seien ehrgeizig und herausfordernd, so Maier. In Bezug auf erneuerbare Energien wolle man in Richtung 80 bis 100 Prozent. Diese Energieerzeugung spiele sich maßgeblich im ländlichen Raum ab, forderte Maier Akzeptanz in der Bevölkerung. „Es wird den ländlichen Raum prägen und verändern“, sagte er. Man müsse in den nächsten zehn Jahren im ländlichen Raum die Zahl der Windkraftanlagen ebenso wie die Netze deutlich ausbauen. Dabei kritisierte Maier die Konkurrenz zum landwirtschaftlichen Flächenverbrauch, zu Neubausiedlungen und Gewerbegebieten. Man müsse auch die Windenergie von Nord- und Ostsee in den Süden bringen. Der Importanteil für alle Energieträger außer Braunkohle, erneuerbare Energien und sonstige betrage momentan 75 Prozent.

Maier sprach sich für eine Transformation aller Energiesysteme aus. Man müsse den Stromverbrauch und die Erzeugung in Einklang bringen, sagte er mit Blick auf Windkraft und Sonnenenergie, die sehr unterschiedlich seien. Speicher würden ein Stück weit helfen. Aktuell baue man auch die Netze gewaltig aus. Maier berichtete von einer Steigerung der Leistungsanfragen bei Photovoltaik-und Windkraftanlagen um 20 Prozent im Jahr 2022. Die Menschen hätten längst erkannt, dass es ein Geschäftsmodell für sie sei. „Ich muss Energie dort erzeugen, wo ich sie brauche“, sagte Maier. Der ODR-Vorstand ging auch auf die Strompreisbremse und auf das Problem, ob die Menschen die Energie noch bezahlen können, ein.

Stefan Powolny kam auf die Versorgungssicherheit mit Erdgas zu sprechen. Man brauche derzeit in Deutschland 13 Prozent weniger Erdgas als in den Vorjahren: „Das Wetter spielt mit. Das Gas reicht diesen Winter durch.“ Powolny führte aus, dass auf dem Großmarkt teilweise das 15-Fache des normalen Preises gezahlt worden sei. Die aktuelle Lage auf dem Gasmarkt sei jedoch stabil. Powolny forderte auf, weiterhin Gas einzusparen, und berichtete über die Gaspreisbremse. Dabei sparte er auch das Thema sozialer Frieden und das Überleben der Wirtschaft nicht aus. Weitere Punkte waren Fernwärme, Geothermie und Passivhäuser.

In der Diskussion wurde Kritik an der langen Verfahrensdauer beim Bau von Anlagen und beim Ausbau von Netzen geübt. „Wir brauchen andere Werkzeuge, andere Instrumente beim Genehmigungsverfahren“, forderte Maier „viel mehr Dynamik“. Bürgermeister Volker Grab sah es in seinem Schlusswort als gemeinsame Aufgabe von Politik, Gemeinderat und Bürgerinnen und Bürgern an, die Energiewende zu schaffen. „Wir sind dabei, das Thema Windräder weiter umzusetzen“, sagte er. Auch Freiflächenphotovoltaik müsse man angehen. Der Energiedialog soll laut Grab auch im nächsten Jahr wieder dienstags im Rahmen des Kalten Marktes stattfinden.