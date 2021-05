Stadtwerke bietet neues Abfrage-Tool zum Breitbandausbau an

Das Tiefbauamt Ellwangen will mit Unterstützung der Stadtwerke Ellwangen für den Anschluss der in Sachen Datengeschwindigkeit unterversorgten Wohnplätze auf Ellwanger Gemarkung ans Glasfasernetz sorgen. Darüber haben die Stadtwerke jetzt in einer Pressemitteilung informiert.

Die Anbindung ans Backbone-Netz dieser sogenannten weißen Flecken, an denen höchsten 30 MBit/s als Internetgeschwindigkeit verfügbar ist, wird durch Bundes- und Landesprogramme derzeit mit bis zu 90 Prozent der Kosten gefördert.

Auf Ellwanger Gemarkung wurde der sukzessive Ausbau in vier Bauabschnitte aufgeteilt, die ersten beiden sind bereits abgeschlossen. Die Abschnitte drei und vier sollen in den Jahren bis 2024 folgen. Eine Informationsübersicht zum Thema Breitbandausbau findet sich auf der Homepage der Stadtwerke Ellwangen. Dort wurde zudem eine Adressabfrage eingerichtet, mit der Interessierte ihre individuelle Hausanschrift überprüfen lassen können, ob an ihrem Standort der Ausbau im jetzigen Programm vorgesehen ist. Zur Seite geht’s hier: www.stadtwerke-ellwangen.de/dienstleistungen/ingenieursleistungen/breitband.

Rund 400 Haushalte – westlich und östlich auf Ellwanger Gemarkung gelegener Wohnplätze – sind in den beiden weiteren Abschnitten für den Breitbandausbau vorgesehen. Aktuell laufen die Vorbereitungsplanungen für Abschnitt drei.