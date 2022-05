Stadtverband sporttreibender Vereine: Jonathan Felch folgt auf Hermann Weber

Hermann Weber hat sein Amt als Vorsitzender des Stadtverbands der sporttreibenden Vereine abgegeben. Sein Nachfolger ist Jonathan Felch. Auch eine Reihe weiterer wichtiger Funktionen ist neu besetzt worden.

Bei der diesjährigen Mitgliederversammlung der Sporttreibenden Vereine der Stadt Ellwangen konnte Vorstand Hermann Weber ein volles Haus im Vereinsheim Pfahlheim begrüßen. Die Teilnahme von Oberbürgermeister Michael Dambacher und dem Sportkreisvorsitzenden Manfred Pawlita zeigte auf welchen Stellenwert der Sportverband für den Sport in der Großen Kreisstadt Ellwangen hat.

Für den Sportverein Pfahlheim, welcher diesem Jahr sein 75järiges Bestehen feiert, sprach Siegfried Vollmer ein kurzes Grußwort mit einem kleinen Rückblick auf 75 Jahre Vereinsgeschichte.

Oberbürgermeister Dambacher bedankte sich in seinem Grußwort für die geleistete Arbeit. Er bedankte sich bei allen sporttreibenden Vereine für das Engagement, das Schaffen von Werten und die außergewöhnliche Leistung vor allem unter den letzten beiden Coronajahren. Auch weiterhin, versicherte er, werde die Stadt Ellwangen eng an der Seite der Vereine stehen und sie unterstützen. Sie seien ein ganz wichtiger gesellschaftlicher Pfeiler in der Gesamtstadt.

Der Vorsitzende Hermann Weber begann seinen Jahresrückblick mit dem Hinweis, die wichtigste Zelle der Gesellschaft sei die Familie, die zweitwichtigsten Zellen seien die Vereine. Nur wenn diese Zellen stabil seien, funktionierten und zusammenarbeiteten, könne Großes geschaffen werden. Sprich: Enge Zusammenarbeit der Vereine bringe bessere sportliche Erfolge.

Der Sportverband Sporttreibender Vereine konnte im vergangenen Jahr nur einen Teil seiner Aktivitäten realisieren, da coronabedingt die Sportgala und auch die Heimattage nicht stattfinden konnten. Umso mehr freue es alle, diese Veranstaltungen in diesem Jahr ausrichten zu können.

Oberbürgermeister Dambacher nahm nach dem Vortrag des Kassierers und der Kassenprüfer die Entlastung des Vorstands vor, der einmütig zugestimmt wurde.

Für den gesamten Vorstand endete die dreijährige Wahlperiode, deshalb standen Neuwahlen an. Die langjährigen Vorstandsmitglieder Hermann Weber, Armin Knecht (Kassierer) und Gebhard Bühler (Schriftführer) stellten sich nicht mehr zu Wahl. Sie wollen die Verantwortung in die Hände der Jüngeren legen, damit sich der Verband zukunftsorientiert weiter entwickeln kann.

In der anschließenden Wahl wurde Jonathan Felch als Vorsitzender gewählt, Leon Fuchs als Kassierer, Dagmar Lackner als Schriftführerin und Hans-Peter Krämer als Pressewart. Kassenprüfer sind Manfred Braig und Timo Hillenmeyer.

Für die langjährige Arbeit der ausgeschiedenen Vorstandsmitglieder bedankte sich Oberbürgermeister Dambacher auf Herzlichste. Er stellte die besondere Leistung heraus, welche diesen engagierten Personen für den Sport in Ellwangen erbracht haben: „Sie waren und sind ein Pfeiler des Sports in Ellwangen.“