Stadtverband spendet 2000 Euro für Abbiategrasso

Der Stadtverband der sporttreibenden Vereine Ellwangen hat 2000 Euro an Ellwangens Partnerstadt Abbiategrasso gespendet. Die Übergabe fand jetzt bei einem Besuch einer kleinen italienischen Delegation im Palais Adelmann statt.

In Abbiategrasso ist nach der verheerenden Corona-Welle ein Stück Normalität zurückgekehrt. Shops, Restaurants und öffentliche Einrichtungen haben wieder geöffnet, die Schulen werden erst nach den großen Ferien wieder für den Unterricht geöffnet. Nach wie vor gelten in der Stadt, in der 42 Menschen an dem Virus gestorben sind, strenge Auflagen. Öffentliche Veranstaltungen finden nach wie vor nicht statt.

Zum ersten Mal nach Ausbruch der Pandemie waren jetzt wieder der Partnerschaftsbeauftragte und Träger der Ellwanger Bürgermedaille, Valter Bertani, und seine Frau Daniela sowie die Chefin des Roten Kreuzes in Abbiategrasso, Ornella Oldani, und ihr Ehemann Enzo Cavanna in Ellwangen. Neben einem Austausch mit Oberbürgermeister Michael Dambacher und Bürgermeister Volker Grab stand auch die Spendenübergabe auf dem Programm. Der Stadtverband der sporttreibenden Vereine hatte seine Mitglieder dafür zu einer Spendenaktion aufgerufen. Mit den 2000 Euro, die jetzt im Palais Adelmann überreicht wurden, haben die Bürgerinnen und Bürger sowie die Stadt Ellwangen damit insgesamt über 27 000 Euro gesammelt, die in erster Linie für den Kauf von Masken und Schutzanzügen verwendet wurden.

Valter Bertani dankte deshalb im Namen von Bürgermeister Cesare Nai, aber auch aller Hilfsorganisationen für die großartige Hilfe, ohne die die gewaltigen Herausforderungen der vergangenen Wochen nicht zu meistern gewesen wären. „Unsere Städtepartnerschaft hat sich in dieser schwierigen Zeit bewährt“, sagte Valter Bertani sichtlich gerührt und verabschiedete sich mit der kleinen Delegation mit einem „mille grazie“ an alle.