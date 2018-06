Radfahren macht Spaß und unterstützt die körperliche Fitness und den Klimaschutz, weiß Oberbürgermeister Karl Hilsenbek. Deshalb beteiligt sich die Stadt Ellwangen zum ersten Mal am bundesweiten Wettbewerb „Stadtradeln – Radeln für ein gutes Klima“. Unter dem Motto „Schwing die Pedale! - Ellwangen ist dabei“ fordert der OB möglichst viele Radler zur Teilnahme auf. Offizieller Start ist am Samstag, 9. Juni, um 11.30 Uhr auf dem Marktplatz. Der Wettbewerb, in den jeder mit einsteigen kann, geht bis zum 29. Juni.

Beim Wettbewerb steht die Förderung des Radverkehrs im Vordergrund. Während der dreiwöchigen Kampagne, die vom Klima-Bündnis, dem größten kommunalen Netzwerk zum Schutz des Weltklimas, koordiniert wird, sollen auch möglichst viele Ellwanger auf das Rad umsteigen. Deutschlandweit treten bis jetzt fast 800 Kommunen in die Pedale, darunter jetzt auch Ellwangen. „Mitmachen können alle, die in Ellwangen wohnen, arbeiten, einem Ellwanger Verein angehören oder in Ellwangen die Schule besuchen“, erklärt der Sportbeauftragte der Stadt, Julian Kohler. Denn es müsse schon ein gewisser Bezug zu Ellwangen bestehen.

Auch Gemeinde- und Ortschaftsräte radeln mit

Bis zum frühen Mittwochnachmittag haben sich 33 Teams mit insgesamt 158 Radelnden angemeldet. Darunter sind neun Mitglieder aus dem Gemeinderat beziehungsweise dem Ortschaftsrat, plus Oberbürgermeister Karl Hilsenbek. Julian Kohler freut sich über diese „bisher schon gute Resonanz“. Man könne sich aber noch während des ganzen Aktionszeitraums anmelden. Die geradelten Kilometer können mit Kilometerzähler, Fahrradcomputer oder Routenplaner ermittelt oder geschätzt werden.

„Radeln ist ja nicht nur gesund, es ist auch Lebensqualität. Auch bei kurzen Strecken tut man automatisch was für die Gesundheit. Jeder, der Lust hat, kann und soll auch mitmachen“, erklärt OB Hilsenbek: „Schon zwei Personen sind ein Team.“ So gebe es bereits Familienteams oder Teams im Freundeskreis. Man könne sich als Einzelperson aber auch dem offenen Team anschließen. Die gefahrenen Kilometer der Einzelperson gehen deshalb nicht verloren, sondern werden dann dem offenen Team zugerechnet.

Das Thema Stadtradeln habe die Stadt auch zum Thema im Bündnis Gesundheit gemacht, in dem neun Ellwanger Firmen und Dienstleister wie die AOK und die EnBW/ODR zusammengeschlossen sind. „Es ist egal, wo man die Kilometer fährt. Es ist nicht ortsgebunden“, sagt die städtische Personalratsvorsitzende Christine Deininger vom betrieblichen Gesundheitsmanagement der Stadt. So könne man beispielsweise auch im Urlaub am Bodensee radeln.

Preise gibt es für Einzel- und Teamwertung

Beim Stadtradeln gibt es von den lokalen Unterstützern und Sponsoren Preise. Preise gibt es für Einzel- und Teamwertung. Aber auch unter allen Teilnehmern werden Preise verlost. Einer der Sachpreise ist ein Fahrradanhänger. Die lokale Siegerehrung findet im Herbst statt. Als bundesweite Gewinner werden das fahrradaktivste Kommunalparlament, die fahrradaktivsten Kommunen mit den absolut meisten Radkilometern sowie die fahrradaktivsten Kommunen mit den meisten Radkilometern pro Einwohner geehrt. Bundesweit ist es die elfte Auflage von Stadtradeln.