Stadtpräger Karl Wöhr(†) starb 1985 - Am 1. Dezember wäre er 100 Jahre alt geworden

Wie kein anderer hat Karl Wöhr hat als Ellwanger Bürgermeister und späterer Oberbürgermeister das Stadtbild und die Entwicklung der Stadt geprägt. 20 Jahre, bis 1982 war er im Amt. Dabei wurde er zum Ehrenbürger der Stadt ernannt und mit dem großen Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Wöhr starb 1985. Am Sonntag wäre er 100 Jahre alt geworden.

Karl Wöhr wurde am 3. Dezember 1961 zum Bürgermeister von Ellwangen gewählt und 1969 auf weitere zwölf Jahre wiedergewählt. Nachdem Ellwangen 1972 Große Kreisstadt wurde, wurde er Oberbürgermeister. In seine Amtszeit fallen der Bau des Schulzentrums in der Berliner Straße mit Hariolf-Gymnasium, Eugen-Bolz-Realschule und Kreisberufsschulzentrum, der Bau der Mittelhofschule, der Ausbau von Kindergärten und Sportstätten einschließlich der Rundsporthalle und das Wellenbad.

Karl Wöhr. (Foto: Archivbild: SZ)

Es entstanden das Seniorenstift Schönbornhaus durch die Hospitalstiftung und der neue Rabenhof durch den Landeswohlfahrtsverband, die Jugendmusikschule und die Stadtbücherei. Wöhr bemühte sich auch, mit dem Bau der Westtangente die Verkehrsprobleme zu lösen, und er forderte den Bau der Autobahn. Unter seiner Amtszeit als Verbandsvorsteher des Wasserverbandes Obere Jagst wurde die Mehrzahl der Rückhaltebecken gebaut. Auch lief die vorbereitende Untersuchung für die Stadtsanierung.

Sein Wort hatte Gewicht, seine Sachkenntnis war gefragt. Stefan Schultes bei Traueransprache

Die Eingemeindung der bis dahin selbstständigen Gemeinden Rindelbach, Röhlingen und Schrezheim zum 1. Januar 1972 und ein Jahr später von Pfahlheim trug wesentlich zur Entwicklung von Ellwangen bei. Maßstäbe gesetzt hat Wöhr auch bei der 1974 vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft mit sieben Nachbargemeinden. „Sein Wort hatte Gewicht und seine Kompetenz und Sachkenntnis waren gefragt, und vieles, was der Stadt zugute kam, ist auf das hervorragende Ansehen Karl Wöhrs in diesen Kreisen wesentlich mit zurückzuführen“, sagte sein Amtsnachfolger Stefan Schultes in seiner Traueransprache.

Auf Wöhr gehen auch die Methodiusfeier mit der Verehrung des Slawenapostels in Ellwangen, die Universitätstage mit der Universität Tübingen und die Partnerschaft mit Langres zurück. Die Aussöhnung mit Frankreich und die Verbindung zu den Völkern Osteuropas und des Balkans, insbesondere mit Bulgarien, lagen ihm am Herzen. Als Historiker hat er Artikel und Aufsätze verfasst und Ausstellungen initiiert.

Das Amt als Lebensinhalt

Karl Wöhr wurde als ältestes von vier Kindern am 1. Dezember 1919 in Stuttgart geboren. Nach dem Studium der Rechtswissenschaft und Volkswirtschaft in Tübingen und München legte er 1940 die erste juristische Staatsprüfung ab. Danach musste er in den Krieg, wurde mehrfach verwundet und gefangen genommen. Im Zweiten Weltkrieges legte er das Gelübde ab, dass er, falls er lebendig davonkäme, „Aufbauleistungen erbringen und „an allen Arten von Versöhnung mitwirken“ wolle. Aus russischer Kriegsgefangenschaft wurde Wöhr im September 1949 entlassen.

1953 absolvierte er die große juristische Staatsprüfung. Nach Stationen beim Landratsamt in Ulm und als Stellvertreter des Landrats in Vaihingen kam er in der gleichen Eigenschaft zum Landratsamt Crailsheim. Ab 1962 wirkte er dann in Ellwangen. Das Amt war dem ledigen, tief religiösen Hobbyhistoriker Lebensinhalt.

1985 wurde dem bereits schwerkranken Wöhr bei den Feier zum 20-jährigen Bestehen der Partnerschaft die Ehrenbürgerwürde der Stadt Langres verliehen. In Langres erlitt Wöhr einen Schlaganfall, von dem er sich nicht mehr erholte. Er starb am 18. Juli 1985 in Ellwangen. und wurde am 22. Juli in einem Ehrengrab auf dem Friedhof bei Sankt Wolfgang beigesetzt. Vorausgegangen waren eine Trauerfeier in der Stadthalle und ein Requiem mit Weihbischof Anton Herre und dem Langreser Bischof Léon Taverdet in der Basilika.