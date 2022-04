StadtLandBus fährt über die Feiertage

Das Busunternehmen Ok.Go weist darauf hin, dass der StadtLandBus nicht nur an Sonntagen, sondern auch an Feiertagen unterwegs ist. Am Karfreitag steht er von 18 bis 22 Uhr zur Verfügung, am Karsamstag von 18 bis 24 Uhr, an Ostersonntag von 18 bis 24 Uhr und Ostermontag von 18 bis 22 Uhr. Wer den Bus nutzen möchte, muss sich lediglich eine Stunde vor Abfahrt unter Telefon 07961 / 9130130 anmelden und wird dann für einen Euro zum Feiern, ins Café oder nach Hause befördert.