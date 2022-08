Stadtklavier lädt zum Spielen ein

In der Innenstadt heißt es wieder: „Spiel mit mir“. Das Ellwanger Stadtklavier steht in diesem Jahr wieder auf dem Marktplatz. Eine weitere Spielmöglichkeit gibt es außerdem in der Spitalstraße.

Als Fortsetzung der beliebten Aktion wurde nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause in der vergangenen Woche wieder ein Klavier aufgestellt, teilt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung mit. Es soll Amateure und Profis, zum freien Spielen einladen – und die Zuhörer zum Verweilen.

Einer der ersten Musiker, der die Zuhörer mit seinem Klavierspiel auf dem Marktplatz verzaubert hatte, war Benjamin Poliak aus Essen, der zum Poetry Slam nach Ellwangen gereist war – und diesen kurzerhand sogar gewann. Er habe sich begeistert über die schöne Atmosphäre auf dem Marktplatz und das besondere Angebot eines Klaviers in der Innenstadt geäußert, heißt es weiter.

Lediglich zwei Nutzungsregeln gebe es zu beachten: Gespielt werden dürfe täglich zwischen 10 und 22 Uhr. Späteres Spielen ist aufgrund der Rücksicht gegenüber den Anwohnern weder gewünscht noch erlaubt. Zudem werden die Nutzer gebeten, das Klavier nach dem Spielen wieder abzudecken und die Instrumente pfleglich zu behandeln - denn je länger sie bespielbar sind, desto mehr hätten alle etwas davon.

Seit Anfang der Woche gebe es außerdem noch ein weiteres Angebot: ein sogenanntes „Rollklavier“. Die Tastatur werde täglich vor dem Musikcafé Bader im wahrsten Sinne des Wortes auf einer Bank „ausgerollt“ und kann ebenso von jedem und jeder genutzt werden. Thomas Bader habe die Patenschaft für dieses Klavier übernommen und kümmere sich darum, dass es während des Öffnungszeiten des Cafés und des Geschäftes für Musikinstrumente allen Spielfreudigen zur Verfügung stehe.

Die „Ellwanger Stadtklaviere“ sind eine gemeinsame Aktion der Stadt Ellwangen sowie des Vereins Pro Ellwangen. Laut Mitteilung wird sie besonders durch Florian Hägele unterstützt, der 2019 auch die Initiative für dieses einzigartige Angebot ergriffen hat.