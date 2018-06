Stadtführung für Kinder: Von Elchen und Kanonenkugeln

Vieles wissen Magdalena, neun Jahre, und ihre ein Jahr jüngere Schwester Lea schon über Ellwangen und seine Geschichte. Die beiden Mädchen kommen aus Rotenbach und haben mit dem 14-jährigen Lukas aus Fichtenau und dem sechsjährigen Michael aus Stimpfach an der Stadtführung für Kinder teilgenommen.

Ausgestattet mit dem Ellwanger Kinderstadtplan und spannenden Fragen wie „Welches Tier hat Hariolf bei seiner Jagd erlegt?“, ging es unter der kundigen Führung von Dr. Herrad Küster los beim Portal der Basilika. Hier erfuhren die jungen Besucher, dass der Name Ellwangen nichts mit dem Elch zu tun hat, dem Hariolf in den Sümpfen auf der Spur war, sondern so viel wie „Weidegründe des Alaho“ bedeutet.

Weiter ging’s zum Palais Adelmann, der Stadtbücherei und zum schmucken Haus Adelmannsgasse 6, das ein Fenster in die Vergangenheit öffnet. Drei Stadttore hatte Ellwangen einst, und Nachtwächter bewahrten die Stadt vor Bränden: „Ein Mann musste damals ein Gewehr haben und eine Frau einen Wassereimer zum Feuer löschen“, erklärte Herrad Küster.

Nach einem Blick zum Schloss mit Museum und zünftigem Ochsenbraten bei den Heimattagen bot in der Spitalstraße das schlichte Schild „Fußgängerzone“ mit dem Stadtwappen viel Stoff für Geschichten über die drei Ellwanger Pferdeheiligen und den Kalten Markt. Am Haus Werkmann erinnert die Replique einer Kanonenkugel bis heute an die Beschießung der Stadt im Dreißigjährigen Krieg.

Am Fuchseck bei Rudolf Kurz‘ großartigem Brunnen endete der kleine Rundgang. Hier galt es, den Ansichten aus der Stadtgeschichte ein Hufeisen, ein Kreuz und die Schale zuzuordnen, die der in Richtung Spital, also zum Rathaus, blickende Bettler in Händen hält. Ganz schön spannend, so eine Stadtführung, die historische Fakten anschaulich lebendig werden lässt. (R.)