Stadtbibliothek bietet ab sofort Bücher in leichter Sprache an

Die Ellwanger Stadtbibliothek erweitert ihr Angebot. Ab sofort können hier auch Bücher in leichter Sprache ausgeliehen werden.

Ab dem Tag der Gleichstellung am 5. Mai sind in der Stadtbibliothek Ellwangen Bücher in leichter Sprache zu finden. Direkt am Eingang werden über 25 neue Titel präsentiert, die auch sofort ausgeliehen werden können. Langfristig wandern die Bücher in die Regale im zweiten Stock der Bibliothek und erweitern das Sortiment. In der nächsten Zeit wird es anlässlich der neuen Rubrik „Leichte Sprache“ auch eine Podcast-Reihe geben. Anhören kann man sich dann den Roman „Dampfnudelblues“ von Rita Falk in einfacher Sprache.

Leichte Sprache heißt: So schreiben und sprechen, dass es alle lesen und verstehen können. Bücher in leichter Sprache sollen den Zugang zum Lesen erleichtern und Lust auf mehr wecken. Das Besondere daran ist, dass es Geschichten für alle sind. Egal, ob Kinder und Jugendliche mit Behinderung, Erwachsene mit Leseschwäche oder Menschen mit geringeren Deutschkenntnissen – für jeden gibt es in der Stadtbibliothek Ellwangen ab sofort das passende Buch in leichter Sprache.

Aktuell muss für den Besuch in der Stadtbibliothek ein Besuchstermin gebucht werden. Unter dem Link „https://page.booking-time.com/stadtbibliothekellwangen“ kann dieser vereinbart werden.