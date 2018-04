Stadt will Baulücken schließen

Die Stadtverwaltung will Baulücken schließen. Deshalb hat sich der Verwaltungsausschuss dafür ausgesprochen, alle betroffenen Grundstückseigentümer, die Grundstücksflächen zur Bebauung zur Verfügung haben, anzuschreiben. „Jede Baulücke, die es gibt, ist eine zu viel“, sagte Oberbürgermeister Karl Hilsenbek.

Das Baulückenkataster wurde 2006 eingeführt. Die betroffenen Grundstückseigentümer wurden zuletzt 2015 angeschrieben und gebeten, mitzuteilen, ob sie einverstanden sind, dass ihre Kontaktdaten bei Einzelanfragen an Bauinteressenten weitergegeben werden. Wie Wolfgang Baur vom Liegenschaftsamt informierte, sind bei der Stadt zurzeit insgesamt 155 Baulücken erfasst: 52 in Ellwangen, 14 in Pfahlheim, 34 in Rindelbach, 38 in Röhlingen und 17 in Schrezheim. Es gebe eine permanente Nachfrage nach Bauland im innerörtlichen und innerstädtischen Bereich, war zu hören. „Wir hoffen, dass wir viele positive Rückmeldungen bekommen“, sagte Baur.

CDU-Fraktionsvorsitzender Rolf Merz regte eine Informationsveranstaltung an, denn man müsse den Eindruck vermeiden, „dass wir was wegnehmen“. „Das können wir gerne machen“, meinte Hilsenbek. Stadtrat Armin Burger (CDU) erkundigte sich nach dem Feedback beim letzten Anschreiben im Jahr 2015 und fragte, ob man diesen „Riesenaufwand“ betreiben müsse. „Wenn nur zwei oder drei Baulücken wegfallen, hat es sich schon gelohnt. Es ist mühsam, aber es macht Sinn“, antwortete der OB.

Der Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Berthold Weiß, will die Ortsvorsteher eingebunden wissen. Dadurch steige vielleicht die Bereitschaft von Eigentümern, Grundstücksflächen zur Bebauung freizugeben. Röhlingens Ortsvorsteher und Stadtrat Hans-Peter Müller (CDU) fand, da müsse man dranbleiben. Und auf eine Frage von Stadträtin Regina Gloning (CDU) antwortete Wolfgang Baur, in Pfahlheim seien es das letzte Mal 16 Baulücken gewesen, jetzt seien es noch 14.