Stadt verhindert rechtsextremistisches Konzert auf Ellwanger Wagnershof

Die Stadt Ellwangen hat ein Konzert von rechtsextremistischen Musikgruppen am Samstagabend auf dem Freizeitgelände Wagnershof verhindert. Den Veranstaltern wurde laut einer Pressemitteilung am Morgen eine Verbotsverfügung ausgehändigt. Es sollen eindeutige Bezüge zur „Blood and Honour“-Bewegung vorliegen.

Bei dieser Bewegung handelt es sich um eine international aktive und rechtsextremistische Skindheadorganisation. Die Veranstalter des Konzerts hatten offensichtlich nur eine Geburtstagsparty angemeldet. Bundesweit soll dafür geworben worden sein.

Der Verfassungsschutz informierte das Landeskriminalamt Baden-Württemberg und das Polizeipräsidium Aalen. Die Beamten gaben die Informationen an die Stadt Ellwangen weiter.

Laut Pressemitteilung des Präsidiums Aalen, der Stadt Ellwangen und des LKA seien Kräfte des Aalener Präsidiums, des Polizeipräsidiums Einsatz und des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg ab Samstagmorgen in Ellwangen präsent gewesen, um die Verbotsverfügung durchzusetzen. Der polizeiliche Einsatz sowie die Übergabe der Verbotsverfügung seitens der Stadt an den Veranstalter seien „reibungslos und ohne Vorkomnisse“ verlaufen.

Anmieter soll in rechtsextremer Szene aktiv sein

Der Anmieter des Freizeitgeländes Wagnershof, der angeblich eine Geburtstagsparty feiern wollte, ist laut Bericht seit vielen Jahren in der deutschen rechtsextremistischen Szene aktiv und hat nachweislich Bezüge zur „Blood and Honour“-Bewegung.

Am 12. September 2000 hat das Bundesinnenministerium „Blood and Honour Division Deutschland“ und ihre Jugendorganisation „White Youth“ auf Grundlage des Paragraphen 3 Vereinsgesetz verboten. Dieses Verbot ist seit dem 13. Juni 2001 durch Urteil des Bundesverwaltungsgerichts rechtskräftig.

Trotz des Vereinsverbots von „Blood and Honour“ gibt es weiterhin Bands, Musikproduzenten, Verbände und Gruppierungen, die diesem internationalen Netzwerk angeschlossen sind oder sich in der Tradition dieser Bewegung sehen.

Der Termin des Konzerts spräche dafür, dass es sich um ein Gedenkkonzert – ein sogenanntes ISD-Memorial – für den Gründer der Bewegung, Ian Stuart Donaldson, handelt. Donaldson starb am 24. September 1993. Seit Jahren veranstalten „Blood and Honour-Aktivisten in mehreren europäischen Ländern diese sogenannten ISD-Memorials und ziehen so eine internationale Besucherschaft an.

Keine Plattform für rechtsextreme Szene

Rechtsextremistische Musikveranstaltungen waren im Jahr 2018 und im ersten Halbjahr 2019 ein wesentlicher Bestandteil der rechtsextremistischen Szene. Über die Musik werden rechtsextremistische Feindbilder und Rassenhass verbreitet, entsprechende Denkmuster verfestigt und das Gemeinschaftsgefühl gestärkt.

Die Stadt Ellwangen wollte diesem Vorgehen solcher Rechtsextremisten keinerlei Plattform bieten, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Im Bereich des politischen Extremismus ist die Einschreitschwelle der Landespolizei grundsätzlich gering, was auch durch diesen Einsatz deutlich wird.

