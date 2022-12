Stadt und Land einigen sich: Die LEA läuft drei Jahre weiter

Die Stadt und das Land Baden-Württemberg haben sich auf einen vorübergehenden Weiterbetrieb der Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) für Flüchtlinge in Ellwangen geeinigt. Insgesamt drei Jahre soll die Einrichtung weiterlaufen. Laut der Übergangsvereinbarung verpflichtet sich das Land, den Betrieb der LEA oder einer vergleichbaren Einrichtung verbindlich bis spätestens zum 31. Dezember 2025 auf dem Gebiet der ehemaligen Reinhardt-Kaserne vollständig einzustellen.

Die Stadt möchte auf dem früheren Kasernengelände, auf dem sich auch die LEA befindet, das neue Wohngebiet „Ellwangen Süd“ entwickeln. Dafür strebt sie einen zeitnahen Erwerb der Flächen an. Der bisherige Vertrag sah ein Ende der Einrichtung zum Jahreswechsel vor. Das Land hatte jedoch deutlich gemacht, die LEA mangels Alternativen nicht zum vereinbarten Zeitpunkt verlassen zu können. Intensive Verhandlungen folgten.

Wie Oberbürgermeister Michael Dambacher in der Sitzung des Gemeinderats am Donnerstag bekannt gab, hätten sich beide Parteien nun geeinigt. Das Land muss die LEA bis spätestens Ende 2025 schließen, Ellwangen verpflichtet sich, bis dahin alle für den ordnungsgemäßen Betrieb der Einrichtung erforderlichen Genehmigungen oder Zustimmungen zu erteilen. Für den Fall, dass im Rahmen der Gebietsentwicklung eine Veränderungssperre für das Gebiet erlassen wird, soll die LEA eine Ausnahmegenehmigung für den Weiterbetrieb erhalten.

Der Weiterbetrieb ist klar geregelt

Klar in der Vereinbarung verankert ist auch, dass die Stadt letztmalig der Nutzung des Geländes und der Räumlichkeiten der ehemaligen Reinhardt-Kaserne zum Betrieb einer LEA oder vergleichbaren Einrichtung zustimmt. Zudem darf das Land während der dreijährigen Laufzeit keine erheblichen oder wesentlich wertsteigernden Veränderungen am Grundstück und den baulichen Anlagen beantragen oder durchführen.

Auch die Anzahl der Bewohner ist festgeschrieben. So ist eine Unterbringung von nicht mehr als 700 Personen vorgesehen, die Maximalbelegung darf nur bei einem besonders hohen Flüchtlingsaufkommen und in Absprache mit der Stadt für einen begrenzten Zeitraum erfolgen. Laut der Vereinbarung ist das Land verpflichtet, den Regelbetrieb mit nicht mehr als 700 Bewohnern rasch wieder herzustellen, muss den Überschuss an Flüchtlingen somit rasch umverteilen. Alle im Rahmen des Betriebs der LEA entstehenden Kosten trägt das Land.

Darüber hinaus sollen in Absprache mit der Stadt und dem Polizeipräsidium Aalen geeignete Maßnahmen zur Herstellung einer guten Sicherheitslage innerhalb der LEA, in deren Umfeld und in der Kernstadt getroffen werden. Für die Dauer des aktiven Betriebs soll das örtliche Polizeirevier lageorientiert, personell verstärkt werden, die auf dem Gelände der LEA eingerichtete Polizeiwache bestehen bleiben.

Land unterstützt Ellwangen beim Kauf des Geländes

Des Weiteren ist in der Vereinbarung festgeschrieben, dass sich das Land ab Inkrafttreten einverstanden erklärt, die Stadt bei den Verhandlungen mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben zum Kauf der Flächen der ehemaligen Reinhardt-Kaserne vollumfänglich zu unterstützen. Dies umfasst die Zustimmung des Landes zur Bestellung eines dinglich gesicherten Vorkaufsrechts zugunsten der Stadt zur Absicherung eines Flächenerwerbs, heißt es dazu. Sollte Ellwangen die Fläche bereits vor Einstellung der LEA erwerben, verpflichtet sich die Stadt, dem Land das Grundstück bis zur Schließung unentgeltlich zu überlassen.

Festgeschrieben ist auch, dass der Landkreis während des aktiven Betriebs der LEA von der Zuteilung von Asylsuchenden zur vorläufigen Unterbringung freigestellt wird. Der Landkreis ist bereit, im bisherigen Umfang Flüchtlinge aufzunehmen und zu betreuen. Ellwangen soll während der Laufzeit von Zuweisungen im Rahmen einer Anschlussunterbringung freigestellt werden. Familienzusammenführungen sollen von dieser Vereinbarung allerdings unberührt bleiben.

Vertrag als Versuch einer Einigung

Man habe versucht, die Interessen der Stadt und des Landes zusammenzuführen. Die Vereinbarung sei eine gute Grundlage, da Ellwangen einen verlässlichen Rahmen für die Entwicklung des Konversionsareals bekomme, sagte Dambacher. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Armin Burger betonte, dass die Vereinbarung mit dem Land ein „Auflösungs- und Abwicklungsvertrag“ sei.

Dieser sei der Auftakt und Grundstein für das neue Stadtviertel „Ellwangen Süd“. Es habe bei den Verhandlungen kein „Gemauschel“ gegeben und Ellwangen sich nicht über den Tisch ziehen lassen. Jürgen Lang (Freie Wähler/Freie Bürger) sagte, er wisse um die Belastung in Schrezheim und im Einzelhandel. Es gebe zahlreiche Diebstähle aus Pkw und Häusern durch LEA-Bewohner. Er sei von Anfang an dafür eingestanden, die Einrichtung zu schließen. Der OB habe das Maximale aus den Verhandlungen herausgeholt.

Unerwarteter Rücktritt

Nach dem Vortrag Jürgen Langs erbat Schrezheims Ortsvorsteher Albert Schiele das Wort. Nach dem Beitrag seines Stellvertreters Jürgen Lang habe er beschlossen, dass er als Ortsvorsteher aufhöre, sagte Schiele, stand auf und verließ den Saal.

Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen, Claudia Wagner, sagte, sie finde es gut, dass die LEA erst einmal weiterlaufe. Sie wünsche sich, dass es 2025 nicht mehr so viele Geflüchtete gebe. Sie sei froh, dass Ellwangen seiner Verantwortung drei weitere Jahre gerecht werde. SPD-Fraktionsvorsitzender Herbert Hieber erklärte, er sei der Meinung, die LEA müsse eigentlich eine Dauereinrichtung sein. Die SPD stimme „mit Schmerzen“ zu. Es sei aber ein großes Plus für die Stadt, dass man den Betrieb der LEA dann elf Jahre lange hinbekommen habe.

Der Ellwanger Gemeinderat hat der Vereinbarung bei einer Enthaltung zugestimmt.

Der Ellwangener Gemeinderat berät heute Abend mit einem Vertreter des Landes über die Zukunft der Landeserstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge, kurz LEA. Entschieden wird heute allerdings noch nichts.