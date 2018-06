Stadt sucht Nachfolger für Wolfgang Steidle

Weil der Aalener Gemeinderat den Leiter des Amts für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung, Wolfgang Steidle, zum Baubürgermeister und Ersten Bürgermeister gewählt hat, muss sich die Stadt Ellwangen auf die Suche nach einem Nachfolger machen. Die Stelle wird noch diese Woche ausgeschrieben.

Besetzt werden soll der Chefposten im Dezernat zum frühestmöglichen Zeitpunkt, sagt der Leiter des Presseamts, Anselm Grupp. Trotzdem wird das realistischerweise einige Monate dauern. Am 22. Januar endet die Bewerbungsfrist für die Kandidatinnen und Kandidaten. Dann werden deren Unterlagen geprüft und die Bewerber stellen sich erst im Verwaltungsausschuss und dann im Gemeinderat vor. Bis der entschieden hat, dürfte es Anfang / Mitte März sein, schätzt Grupp. Und dann komme es noch darauf an, wie schnell der oder die Neue bei ihrem alten Arbeitgeber kündigen und in Ellwangen anfangen kann.

Steidle hatte sein Amt in Ellwangen erst im März 2014 angetreten. Der Lauchheimer hatte zuvor schon elf Jahre bei der Stadt Aalen gearbeitet, zuletzt als stellvertretender Leiter beim Stadtplanungsamt.