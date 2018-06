Stadt sichert sich Vorkaufsrecht am Mödinger-Areal

Die Stadt Ellwangen hat sich für das sogenannte Mödinger-Areal ein Vorkaufsrecht gesichert. Das hat der Gemeinderat mit einer Enthaltung beschlossen.

Mit dem Vorkaufsrecht will die Stadt Einfluss nehmen auf eine geordnete städtebauliche Entwicklung in diesem Bereich, sagte Elisabeth Balk, Leiterin des Stadtbauamts. Vorhandene Missstände und Mängel sollen ausgeräumt und Betrieben Erweiterungsmöglichkeiten eröffnet werden. Der einige Betrieb in der Nachbarschaft ist die Firma Varta Microbattery, die gerade ihre Produktionskapazitäten ausbaut.

2014 hatten die Brüder Mödinger Insolvenz angemeldet. Im April 2015 wurde die Firma geschlossen. Beide Geschäftsführer wurden wegen Insolvenzverschleppung 2016 zu zwölf Monaten auf Bewährung verurteilt. Im Januar 2017 brannte die Produktionshalle des holzverarbeitenden Betriebs auf dem Gelände an der Bahnhofstrafe. Das Ellwanger Landgericht verurteilte die Brüder im Juli 2017 zu je sechs Monaten auf Bewährung wegen der unerlaubt betriebenen Abfallentsorgungsanlage auf dem Firmengelände.

Es ist nicht das erste Vorkaufsrecht nach Baugesetzbuch, das sich die Stadt sichert. Das gleiche Verfahren hat sie für den hinteren Teil des BAG-Geländes an der Bahnhofstraße angewendet, das noch der Genossenschaft gehört. Der Teil entlang der Bahnhofstraße wurde schon vor Jahren an einen Investor verkauft. Investiert hat er aber noch nichts, das Gelände dient derzeit nur als Parkplatz. (R.)