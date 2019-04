Stadt setzt auf Video-Kameras im Kampf gegen Parkhaus-Vandalen

Die Wände von oben bis unten mit Grafitti besprüht, Türklinken abgetreten, Automaten angekokelt – in der Parkpalette toben sich immer wieder Vandalen aus. Sie auf frischer Tat zu erwischen, ist schwierig. Deshalb wird Ellwangens einziges Parkhaus jetzt videoüberwacht.

Bislang haben sich Täter, Polizei und Sicherheitsdienst ein Katz- und Mausspiel geliefert. Sind die Ordnungshüter vorne rein, sind die anderen hinten raus. Oder umgekehrt. Auf der Strecke geblieben sind dabei Sicherheit und Sauberkeit. Das soll sich jetzt ändern.

In den von Vandalismus besonders bedrohten Bereichen hängen jetzt Videokameras. Sieben sind im Treppenhaus installiert und vier auf den beiden obersten Etagen. Die Eingänge und Einfahrten werden nicht überwacht.

Zwischen 12 000 und 15 000 Euro kostet die Technik. Die Kameras zeichnen ununterbrochen auf, nach 72 Stunden werden die Bilder automatisch gelöscht. 72 Stunden deshalb, damit auch die Wochenenden abgedeckt sind. Sollte zwischen Freitagabend und Sonntag eine Beschädigung gemeldet werden, können die Mitarbeiter des Ordnungsamts am Montag die Aufnahmen kontrollieren und die Täter identifizieren. Angeschaut werden die Bilder nur dann, wenn wirklich etwas passiert ist, sonst nicht.

Auf die Kameras machen Schilder am Eingang und auf den oberen Etagen aufmerksam. Bis es soweit war, mussten vielen Fragen geklärt werden, erzählen der Leiter des Ordnungsamts, Thomas Steidle, und Bürgermeister Volker Grab. Vor allem der Datenschutz macht strenge Vorgaben. Im öffentlichen Raum ist eine Videoüberwachung praktisch unmöglich, leichter ist es in geschlossenen Räumen wie der Parkpalette. Aber auch hier mussten die Voraussetzungen stimmen. Dazu gehört, dass die Parkpalette ein Vandalismus-Schwerpunkt ist. Geprüft wurde auch, was die Kamerabilder zeigen. Die vorbeifahrenden Autos auf der Querspange dürfen zum Beispiel nicht zu sehen sein.

Die Parkpalette ist nicht das einzige Gebäude in Ellwangen, das von Kameras überwacht wird. „Wir machen das dort, wo es nötig ist, zum Beispiel an der Buchenbergschule“, sagt Grab. Dort natürlich nach Absprache mit der Schulleiten und dem Schulamt.

Eine Präventionsmaßnahme

„Es ist eine Präventionsmaßnahme“, sagt Grab, der sich von den Kameras eine abschreckende Wirkung erhofft. Dass Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma und des Ordnungsamts in diesem Bereich und anderen Brennpunkten regelmäßig auf Streife gehen, hat alleine nicht gereicht.

Einem anderen Ärgernis, die wilden Müllablagerungen an den Glascontainern, lässt sich per Videoüberwachung nicht beikommen. Dazu sind die Anforderungen des Datenschutzes im öffentlichen Raum viel zu hoch. Weshalb der Bauhof, immer wenn er an einer wilden Müllhalde vorbeikommt, den Abfall einsammelt. Auch die GOA fährt zweimal in der Woche die Problempunkte an. Probeweise sollen im Ostalbkreis auch 20 Glascontainer im Boden versenkt werden, um den illegalen Müllentsorgern den Sichtschutz zu nehmen. Dafür prüften alle Kreisstädte, welche Standorte auf ihrem Gebiet sich eignen könnten, sagt Grab.

Ellwangen macht mit bei der Aktion „Saubere Ostalb“. Das verpflichtet natürlich auch. Deshalb steht zum einen die Höhe der Bußgelder auf dem Prüfstand. „Wir müssen aber auch schauen, wie wir uns personell aufstellen“, sagt Grab. Mehr Sicherheit brauche auch mehr Personal. Und die Aufmerksamkeit der Bürger. „Uns ist wichtig, dass uns die Leute anrufen“, sagt Steidle.

