Stadt schaltet wegen Trockenheit Brunnen ab

Die derzeitige sehr trockene Witterung und der damit einhergehende Wassermangel erfordern Einschränkungen beim städtischen Wasserverbrauch. Das teilt die Stadt Ellwangen mit. Mit sofortiger Wirkung werden die in Ellwangen durch Trinkwasser versorgten öffentlichen Brunnen und Wasserspiele an der Marienkirche, in der Brauergasse, am Bahnhof, am Marktplatz (Fontänenfeld), am Spielplatz Schöner Graben und auf dem Dorfplatz Pfahlheim bis auf Weiteres abgeschaltet, heißt es weiter. Nicht betroffen sind Brunnen, die durch Quellwasser versorgt werden, beispielsweise am Fuchseck in der Innenstadt. „Im Moment ist Wasser sparen der effektivste Umweltschutz“, so Oberbürgermeister Michael Dambacher, der auf das Verständnis der Bevölkerung setzt.