Stadt lädt zum Treffen ein: Austausch über Hilfe für ukrainische Geflüchtete

Die Stadt Ellwangen lädt am Dienstag,12. April, von 19 bis circa 20.30 Uhr zum Austausch über Hilfe für Geflüchtete aus der Ukraine in das Feuerwehrhaus ein.

Eingeladen sind alle Personen, die Geflüchtete bei sich zuhause aufgenommen haben, die planen, Geflüchtete bei sich zuhause aufzunehmen, die ihre Wohnung zur Verfügung stellen möchten oder bereits zur Verfügung gestellt haben, die sich ehrenamtlich in der Flüchtlingsarbeit engagieren möchten sowie Geflüchtete aus der Ukraine, die sich untereinander austauschen möchten.

Der Abend soll aber auch dazu dienen, um sich zu folgenden Fragen austauschen zu können: Welche Erfahrungen wurden bereits gemacht? Welche Empfehlungen können vielleicht an die Helfenden weitergegeben werden? Wie kann man sich ehrenamtlich engagieren?

Unter anderem gibt es eine Übersicht der aktuellen Anlaufstellen für Hilfsangebote. Außerdem werden ausländer- und asylrechtliche Fragen beantwortet.

Die Stadt bittet, zum Parken die Parkplätze vor der EnBW und nicht auf dem Gelände der Feuerwehr zu benutzen.

An die Geflüchteten aus der Ukraine,

die Stadt Ellwangen lädt Sie herzlich am am Dienstag,12. April, von 19 bis circa 20.30 Uhr in das Feuerwehrhaus der Freiwilligen Feuerwehr Ellwangen in der Von-Häberlein-Straße 5 in Ellwangen ein. Hier besteht für Sie die Möglichkeit, bei Getränken ins Gespräch zu kommen und bisherige Erfahrungen und Empfehlungen auszutauschen. Wir freuen uns über eine rege Beteiligung.

До біженців з України

Місто Еллванґен сердечно запрошує вас 12.04.2022 від 19.00 до 20.30 год. в Дім Пожарників (Feuerwehrhaus) Добровілних Пожарників Еллванґену, Von-Häberlein-Straße 5 , Ellwangen. Там буде для вас можливість поспілкуватися про дотеперішний досвіт і доручення, при напитками. Тішимося як богато прийдут.

Aufruf zur ehrenamtlichen Hilfe

Die Stadt Ellwangen ruft die Ellwanger Bürgerinnen und Bürger auf und freut sich über jede Unterstützung bei der Betreuung von Geflüchteten und Hilfe bei der Bewältigung der Ukraine-Krise. Ellwanger Bürgerinnen und Bürger, die sich ehrenamtlich engagieren wollen, können sich beim Ehrenamtskoordinator Fabian Gmeiner per E-Mail unter fabian.gmeiner@ellwangen.de oder telefonisch unter der 07961 / 84370 melden – unter Angabe von Kontaktdaten und Sprachkompetenzen. Die weitere Vermittlung erfolgt dann nach Bedarf oder bei der Austauschveranstaltung am 12. April im Feuerwehrhaus in Ellwangen.