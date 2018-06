Stadt feiert: „Ellwangen ist bunt – Eine Welt für Alle“

„Wir sind eine weltoffene und bunte Stadt“, weiß der städtische Integrationsbeauftragte Jürgen Schäfer. Und weil das so ist, gibt es am Wochenende 23. und 24. Juni in der Ellwanger Innenstadt, nach 2016, zum zweiten Mal das Integrationsfest „Ellwangen ist bunt – Eine Welt für Alle“ in Verbindung mit dem Eine-Welt-Fest.

Zwei Tage lang gibt es rund um das Fuchseck, in der Spital-, Marien- und Marktstraße Musik, Tanz, Theater und Gesang, Kunstausstellungen und Informations- und Aktionsstände sowie eine Spielstraße für Kinder und kulinarische Köstlichkeiten aus elf Ländern.

Über 2000 Bürger mit ausländischen Wurzeln leben in der Stadt

„Es soll ein weiterer Meilenstein für unsere Integrationsarbeit in Ellwangen sein“, sagt Jürgen Schäfer. Zusammen mit Oberbürgermeister Karl Hilsenbek, dem Ausländerbeauftragten Thomas Steidle, der Beauftragten für Frauen, Familien, Senioren und Soziales, Nicole Bühler, und der Projektleiterin Olga Krasniqi stellte er das Programm vor. Es soll ein Fest für alle sein, freut sich OB Hilsenbek auf ein tolles „Fest der Begegnung“. Ellwangen zähle zurzeit 2101 ausländische Mitbürger, plus 535 in der LEA. Und Thomas Steidle ist sich sicher: „Es ist ein Hammerprogramm.“

Das Fest wird am Samstag, 23. Juni, um 14 Uhr durch Oberbürgermeister Karl Hilsenbek eröffnet und endet wegen des Deutschlandspiels im Rahmen der Fußballweltmeisterschaft an diesem Tag um 19.30 Uhr, sodass die Besucher anschließend zum Public Viewing auf den Marktplatz gehen können. Für Unterhaltung am Nachmittag sorgen das Ensemble der städtischen Musikschule Ellwangen, eine albanische und eine griechische Tanzgruppe, russische Folkloretänze, „Little Diamonds“ vom TSV Ellwangen und die Bands „Sonic Insane“, „Soul 44“ und „Amy and me“. Um 15.30 Uhr tritt der Rapper bei Easy Life Music, Fresh Daniels (bekannt aus den Rap-Nachrichten), auf. Und um 16 Uhr lockt ein Showblock von Keraamika.

Am Sonntag, 24. Juni, um 10 Uhr eröffnet die spanische Band „El Grupo Alegria“ das Bühnenprogramm. Anschließend tritt die Saxophonistin Natalia Edin auf. Um 11 Uhr schließt sich ein ökumenischer und inklusiver Gottesdienst mit Pfarrer Michael Windisch und Pfarrer Heinrich Türk an, der vom Posaunenchor musikalisch gestaltet wird und in dem auch Menschen mit Behinderung und Asylbewerber mitwirken. Bis zum Finale um 17 Uhr erwartet die Besucher ein buntes und abwechslungsreiches Programm. Die Mitwirkenden sind: Mädchenchor der Türkisch-islamischen Gemeinde, russische, tamilische, thailändische, brasilianische, albanische und griechische Tanzgruppen, die Band „Anna and the Cellars“, der DSDS-Kids-Sieger 2012 Marco Kappel, „Little Diamonds“ von der Dance-Abteilung des TSV Ellwangen, die „Flying Pinguins“, die Flüchtlingsband „Die Träumer“ mit dem syrischen Rapper Mohammed Bahbooh sowie Raimund Elser mit deutschen Schlagern.

Handy-Aktion mit Recycling-Sammelboxen

Lydia Reichberg und Fabio Batz (beide aus Ellwangen) sowie Kubilay Eralp Dincer aus der Türkei stellen ihre Bilder aus. Im Kinderprogramm gibt es Malen mit Lydia Reichberg, Kinderschminken und eine Spielstraße. Kulinarisches wird an 14 Essensständen aus folgenden Ländern angeboten: Brasilien, Deutschland, Griechenland, Kosovo, Kroatien, Libanon, Pakistan, Rumänien, Russland, Thailand und aus der Türkei.

Im Programm des Eine-Welt-Festes gibt es eine Handy-Aktion mit Recycling-Sammelboxen und Quiz der Evangelischen Kirchengemeinde, einen Verkaufsstand mit fairen Produkten des Treffpunkt Nord-Süd, Fair-Trade-T-Shirts, einen Verkaufsstand der Familie Steffel mit Kunsthandwerk aus Manglaralto in Ecuador, ein Aktionszelt des Freundeskreises Asyl in Kooperation mit dem Amt für Integration und Versorgung des Landratsamtes. Mit Informationsständen vertreten sind Amnesty International, die Jakobspilger und Caritas Ostwürttemberg. Jugendzentrum und Caritas sind für das Kinderprogramm in der Marktstraße zuständig. (sj)