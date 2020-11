Stadt Ellwangen will drei neue Superblitzer aufstellen

Radarfallen sind in Ellwangen eher verpönt. Vor Jahren wurden zwei Laserblitzer in Röhlingen aufgestellt. Dann war lange nichts. Doch jetzt tut sich wieder was. Entlang der B290 sollen innerorts zwei weitere intelligente Geschwindigkeitsmessanlagen installiert werden – aber nicht um Kasse zu machen, wie der Ellwanger Ordnungsamtsleiter Thomas Steidle betont.

Was in Aalen die Stuttgarter Straße ist, ist in Ellwangen die Haller Straße. Dröhnende Abgasanlagen und heulende Motoren in aufgemotzten Autos bringen Anwohner um den Schlaf. Sogar nächtliche Rennen soll es geben. „Der große Teil fährt ordentlich“, sagt Steidle. Aber es gebe eben Ausreißer. Vor allem in der Nacht.

Der wachsende Druck der Bürger hat die Stadt nun auf den Plan gerufen. Die Beschwerden hätten sich gehäuft, sagt Amtsleiter Steidle. Auch im Gemeinderat habe es immer wieder Anfragen gegeben. Die Blitzer sollen ihm zufolge in der Haller Straße und in der Konrad-Adenauer-Straße aufgestellt werden. Sie seien am meisten frequentiert.

Der genaue Standort steht aber noch nicht fest. Laut Steidle ist an die Stadteingänge gedacht – also im Bereich des Edeka aus Richtung Aalen und etwa auf Höhe des Lidl aus Richtung Schwäbisch Hall.

Bei der Wahl des Standorts kommt es auf mehrere Dinge an. Die Kamera braucht nach Steidles Worten ein bestimmtes Aufnahmefenster. Die Distanz zum fließenden Verkehr sei zu beachten. Außerdem sollte die Anlage möglichst auf städtischem Grund stehen.

Die Technik kennt man aus Röhlingen. Ein Messturm mit Kamera überwacht den Verkehr in beide Richtungen und erkennt unterschiedliche Geschwindigkeiten. Zum Beispiel, wenn Lkw innerorts nicht schneller als 30 km/h fahren dürfen. Ein dritter Blitzer ist übrigens in Eggenrot geplant – auf Höhe des Kindergartens.

Das Thema Geschwindigkeitskontrollen spaltet. Dessen ist man sich bei der Stadt bewusst. Deshalb soll, wie Steidle sagt, sauber informiert und abgewogen werden. „Wir wollen alle ins Boot holen.“ Die Stadt sei in Kontakt mit der Polizei.

Steidle stellt klar: Es geht nicht darum, neue Einnahmequellen zu schaffen. Und: Der Gemeinderat soll entscheiden, obwohl die Geschwindigkeitsüberwachung eigentlich Geschäft der laufenden Verwaltung ist.

Konkret will die Stadt drei Messtürme für jeweils 37 000 Euro und zwei Kameras für jeweils 43 000 Euro anschaffen. Bei einer Gesamtsumme von rund 200 000 Euro genügt die deutschlandweite Ausschreibung. Auf Nachfrage informiert Steidle, dass im Haushalt 260 000 Euro eingestellt sind. Die Anlagen könnten ihm zufolge bis Ende 2021 oder Anfang 2022 aufgebaut sein – vorausgesetzt, der Gemeinderat stimmt zu.

Dass die Stadt Messtürme aufstellen will, wurde zuerst im Schrezheimer Ortschaftsrat bekannt – und in den sozialen Netzwerken des Internets schnell kontrovers diskutiert, wie Steidle weiß. „Manche sagen, es wird allerhöchste Zeit. Andere sagen, jetzt macht die Stadt auf Abzocke.“ Also soll bei der Wahl des Standorts mit Bedacht vorgegangen werden. Steidle kündigt mehrere Ortstermine und eine eingehende Beratung an.

Übrigens: In Röhlingen sind die Anlagen nur gemietet. Diesmal will die Stadt also investieren. Freilich zeigt die Erfahrung, dass die Anschaffungskosten schnell wieder „reingeblitzt“ sind.

Lärmschutzfenster und nächtliche Tempolimits

Die Stadt will die Höchstgeschwindigkeit in der Haller Straße nachts auf 40 Kilometer pro Stunde reduzieren. In der Röhlinger Ortsdurchfahrt soll der Verkehr sogar auf maximal 30 km/h gebremst werden. Beide Anträge liegen immer noch zur Prüfung beim Regierungspräsidium in Stuttgart.

OB Michael Dambacher weiß aus eigener Erfahrung, dass es manchmal Geduld braucht. In Bühlertann, wo er früher Bürgermeister war, hat es eineinhalb Jahre gedauert. Die Dringlichkeit in Ellwangen sei größer, sagt der OB.

Im September hat der Gemeinderat beschlossen, Lärmschutzfenster zu bezuschussen. Inzwischen steht fest: 77 Anlieger haben Anspruch auf eine Förderung – 35 in Röhlingen und 42 entlang der Haller Straße. Auf Nachfrage der „Ipf- und Jagst-Zeitung / Aalener Nachrichten“ informiert Michael Bader, Leiter des Stadtplanungsamts, dass wenigstens zwei betroffene Anlieger konkrete Pläne haben.

Gefördert werden übrigens auch schalldämpfende Lüftungsanlagen. Geld vom Land fließt aber nur, wenn die Häuser vor 1974 errichtet worden sind. Lärmschutzfenster und nächtliche Tempolimits sind Maßnahmen aus dem Ellwanger Lärmaktionsplan.