Stadt Ellwangen ehrt Jubilare und verabschiedet Ruheständler

Bei der Stadt Ellwangen einschließlich ihrer Betriebe haben im vergangenen Jahr 16 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein Arbeitsjubiläum begangen. Ferner sind im Laufe des Jahres 15 langjährig beschäftigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den verdienten Ruhestand gegangen.

Die Stadtverwaltung lud die Jubilare und die Ruheständler zu einer Feier in das Palais Adelmann ein. Coronabedingt war die Feier auf 2021 verschoben worden. Oberbürgermeister Michael Dambacher lobte in seiner Laudatio die langjährige Treue sowie die Identifikation der Jubilare mit Stadt und verabschiedete gemeinsam mit den direkten Vorgesetzten die in den Ruhestand getretenen Beschäftigten mit den besten Wünschen. Die Glückwünsche der Arbeitnehmervertretung überbrachte die Personalratsvorsitzende Christine Deininger.

Folgende Mitarbeiter wurden geehrt beziehungsweise verabschiedet:

40 Jahre öffentlicher Dienst und zugleich Tätigkeit bei der Stadt Ellwangen: Betha Ilg (Erzieherin).

25 Jahre öffentlicher Dienst und zugleich Tätigkeit bei der Stadt Ellwangen: Reinhold Hald (Baubetriebshof), Ulrich Widdermann (Städtische Musikschule), Angelika Lichtmaneker (Baubetriebshof), Simone Häußler (Stadtbauamt), Susanne Rettenmeier (Ordnungsamt), Tanja Ziegler (Sekretariat Förderschule).

25 Jahre öffentlicher Dienst: Alexander Renschler (Baubetriebshof), Hermann Feile (Baubetriebshof), Jutta Buhl (Rechnungsprüfungsamt). 25 Jahre Stadt Ellwangen: Annette Syrowatka (Ordnungsamt).

In den Ruhestand getreten: Roswitha Traub (Kindertagesstätte Rindelbach), Hannelore Gentner (Kindergarten Eigenzell), Monika Vaas (Sekretariat Grundschule Schrezheim), Elfriede Lingel (Stadtbauamt), Adelheid Schlosser (Ordnungsamt), Josef Schultes (Hausmeister Gemeinschaftsraum und Kindergarten Eigenzell), Friedrich Felsinger (Stadtwerke Ellwangen GmbH).