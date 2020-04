Stadt Ellwangen bittet um Unterstützung für Abbiategrasso

Die Zustände in der Lombardei und damit auch in Ellwangens italienischer Partnerstadt Abbiategrasso sind nach wie vor dramatisch. Auch ist eine wirkliche Verbesserung der Situation dort nicht in Sicht. Die Stadt Ellwangen kommt deshalb dem Wunsch der Stadt Abbiategrasso nach und unterstützt mit einer Spende den Kauf von chirurgischen und FFP2- Masken.

+++ Hier gibt es alle News zum Coronavirus im Ostalbkreis +++

Diese werden an alle Helfer vergeben, die tagtäglich, und vielfach auch ehrenamtlich, versuchen zu helfen. Dazu gehören Wohlfahrtsorganisationen, die dortige Hospiz, eine Organisation für Menschen mit Behinderungen und Pflegeheime. Ebenso wird über die italienische Caritas die Anschaffung von Lebensmitteln für sozial schwache Familien unterstützt.

Oberbürgermeister Michael Dambacher, der in ständigem Kontakt zu seinem Kollegen Cesare Nai in Abbiategrasso steht, bittet aber auch die Ellwanger Bürgerinnen und Bürger, die Menschen in der Partnerstadt mit einer Spende zu unterstützen.

„Eine Städtepartnerschaft bewährt sich besonders in einer Krise. Jetzt müssen wir zusammen stehen und Solidarität mit unseren italienischen Freunden zeigen“, so Dambacher.

SCHWÄBISCHE BRINGT ZUSAMMEN - Das Corona-Hilfe-Portal für die Region Hier geht's zum Portal

Mehr entdecken: Landrat und Bürgermeister rufen zur Einhaltung des Kontaktverbotes auf