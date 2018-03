Stadt Dinkelsbühl hat 800 000 Euro in neue Saunalandschaft investiert

l - Die Stadt Dinkelsbühl hat den Saunabereich ihres Hallenbads umfassend saniert und modernisiert. In diesem Zuge wurde auch ein neuer, großzügiger Saunagarten angelegt und eine Kneipp-Anlage des Dinkelsbühler Kneipp-Vereins installiert. Die Anlage wurde jetzt feierlich in Betrieb genommen.

Andreas Karl, technischer Werksleiter der Stadtwerke Dinkelsbühl, betonte bei der Eröffnungsfeier, dass die Stadt Dinkelsbühl für die Neuanlage des Saunabereichs mit terrassierter Saunalandschaft und verschiedenen Themensaunen rund 800 000 Euro investiert habe. Auf der fast 2000 Quadratmeter großen Anlage sollten sich Besucher eine „Pause vom Alltag“ nehmen können.

Oberbürgermeister Christoph Hammer betonte, dass die neu gestaltete Saunalandschaft „ein wertvoller Baustein“ für das Lebensgefühl in Dinkelsbühl sei und „ein wichtiger Standortvorteil für die Stadt“. Mit dem neuen Saunagarten, den verschiedenen Saunen, einem erweiterten Service und natürlich auch der neuen Kneipp-Anlage werde die Attraktivität Dinkelsbühls weiter gesteigert, zeigte sich Hammer überzeugt, der im Bezug auf die neue Kneipp-Anlage noch an die jahrelangen Bemühungen des Dinkelsbühler Kneipp-Vereins, einen Ersatzstandort für die Kneipp-Anlage im Mutschachwald zu finden, erinnerte. Dem Verein sei „eine stadtnahe Kneipp-Anlage“ stets ein wichtiges Anliegen gewesen.

„Geduld, Hartnäckigkeit und Leidenschaft für die Sache“ hätten den Traum des Kneipp-Vereins am Ende wahr werden lassen, betonte Michael Reifenberger, Vorsitzender des Kneipp-Vereins, in seinem Grußwort. Er dankte dem Oberbürgermeister, dem Bauamt, den Stadtwerken und den Handwerkern für das Ineinandergreifen bei der Realisierung der Kneipp-Anlage. Insgesamt seien für die Kneipp-Anlage vom Verein rund 30 000 Euro aufgebracht worden; die Stadt habe das Vorhaben mit rund 15 000 Euro unterstützt. Nach Reifenbergers Worten könne an der neuen Kneipp-Anlage so eine Art „Gesundheitsbildungsstätte“ entstehen. Optimal gelegen am Rundweg um die „schönste Altstadt Deutschlands“ und mit Nachbarschaft zu den Schulen und Kindertagesstätten, sei Kneipp nun mitten in der Stadt präsent, freute sich Reifenberger. Der Verein werde sich jetzt darum bemühen, die Idee Sebastian Kneipps wieder stärker ins Bewusstsein der Menschen zu bringen. Anschaulich wurden danach noch die Kneippschen Anwendungen am kleinen Tretbecken in der Saunalandschaft erläutert.