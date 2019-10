Stabwechsel beim NABU Ellwangen

Der Nabu Ellwangen hat einen neuen Vorstand. Bei der gut besuchten Hauptversammlung im Roten Ochsen hat der langjährige Vorsitzende Hariolf Löffelad den Stab an ein neues Führungsteam weitergeben.

Nach 23 Jahren im Amt hat sich Hariolf Löffellad nun aus der Leitung der Nabu-Ortsgruppe Ellwangen zurückgezogen. in den kommenden vier Jahren wird ein Vierer-Vorstandsteam mit Bernd Kreidler, Angelika Benninger, Robert Krämer und Josef Schenk die Geschicke des Ellwanger Nabu lenken soll.

Der Nabu-Landesvorsitzende Johannes Enssle verlieh Löffelad bei der Versammlung die Ehrennadel des Verbandes in Gold für seine langjährigen Verdienste in der ehrenamtlichen Naturschutzarbeit. Anschließend referierte Enssle in seinem Vortrag „Rettet die Bienen“ über das derzeit kontrovers diskutierte Thema des Volksbegehrens, das aktuell bis Dezember ausgesetzt ist. Er mahnte im Laufe der ausgedehnten Diskussion an die Adresse der vielen anwesenden Landwirte im Saal, Notwendigkeiten sowie Chancen zu erkennen und nicht nur grüne Kreuze aufzustellen. Biodiversität müsse ein Glied der Fruchtfolge bei den Landwirten sein. Ebenso mahnte er: „Wir brauchen einen neuen Gesellschaftsvertrag unter Mitwirkung der Politik zur Unterstützung der Landwirtschaft für mehr Naturschutz“.