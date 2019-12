Staatsministerin Widmann-Mauz trägt sich ins Goldene Buch der Stadt Ellwangen ein

Aus Anlass ihres Besuchs in Ellwangen hat sich die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Annette Widmann-Mauz (CDU), kürzlich in das Goldene Buch der Stadt eingetragen. Die Staatsministerin war in Ellwangen, um über bevorstehende Änderungen in der Integrationspolitik zu informieren. Unter anderem ging es um die längere Aufenthaltsdauer von Geflüchteten mit geringer Bleibeperspektive in der Landeserstaufnahmestelle Ellwangen.

Ebenso befasste sie sich bei ihrem Besuch mit der Frage nach einem ausreichenden Angebot an Sprachkursen, Qualifizierungsmöglichkeiten und der Möglichkeit zur Anerkennungsberatung für Geflüchtete im ländlichen Raum.