St. Loreto informiert über Erzieherausbildung

Das Insitut für Soziale Berufe St. Loreto bietet allen, die sich für die Ausbildung zum Erzieher oder zur Erzieherin interessieren, wieder zwei digitale Infoveranstaltungen über Zoom an.

Vorgestellt werden die vollschulische und die praxisintegrierte Ausbildung. Zudem informiert das Institut über das Aufnahmeverfahren, Arbeitsfelder und Inhalte der Ausbildung.

Die Infoveranstaltungen finden an folgenden Terminen über Zoom-Meeting statt: Am Donnerstag, 26. Januar, um 18 Uhr, und am Samstag, 6. Mai, um 10 Uhr. Die Zugangsdaten finden sich auf der Homepage www.st-loreto.de unter der Rubrik „Ausbildung“. Fragen können per Mail an aalen@st-loreto.de oder ellwangen@st-loreto.de gerichtet werden.