St. Anna-Virngrund-Klinik ehrt Mitarbeiter

An der St. Anna-Virngrund-Klinik sind im Saal der Krankenpflegeschule feiern zu können Jubilare und ausscheidende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Jahres 2022 geehrt worden. Das teilt die Klinik in einer Pressemitteilung mit.

Standortleiter Bernd Ziegler bedankte sich bei allen Geehrten für ihre Arbeit und ihre jahrelange Loyalität, bei manchen gar vier Jahrzehnte. „Sie haben es sich verdient“, sagte Ziegler in seiner Begrüßungsansprache. Trotzdem falle es schwer, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Ruhestand zu verabschieden. Bei den Jubilaren hoffe er auf auf viele weitere erfolgreiche Jahre. „Bleiben Sie uns bitte noch möglichst lange erhalten“, so Ziegler weiter.

Auch der Vorstandsvorsitzende Ulrich Solzbach, der zusammen mit seinen Vorstandskollegen Sylvia Pansow und Thomas Schneider an der Feier teilnahm, lobte die gesamte Belegschaft in Ellwangen für unermüdliche Arbeit in der Ellwanger Klinik.

Ihr 25-jähriges Dienstjubiläum feierten Anita Humpf, Stefanie Morawitz, Elvira Schlosser und Herbert Zeller.

Ihr 40-jähriges Dienstjubiläum feierten Andrea Baumann, Harald Beyrle, Gerlinde Holzinger, Susanne Kieslich und Heike Schmid.

In den Ruhestand verabschiedet wurden Edelgard Bewersdorf, Ingrid Bühler, Elisabeth Eiberger, Martina Ernsperger, Anna Grening, Brigitte Hoffmann, Natalija Junker, Manfred Mahler, Sigrid Mangold, Waltraud Ritter, Wolfgang Schäffler, Claudia Schimanski, Berthold Vaas und Manfred Wolpert.