St. Anna-Virngrund-Klinik: Ab Montag sind Entbindungen wieder möglich

Die Kreißsäle und die geburtshilfliche Station in der St. Anna-Virngrund-Klinik in Ellwangen ste-hen ab kommenden Montag, 9. Januar wieder uneingeschränkt zur Verfügung. Das teilen die Kliniken Ostalb in einer Pressemitteilung mit.

In den Kinderkliniken der Kliniken Ostalb sorgten die Infektionswellen in den vergangengen Wochen für ein sehr hohes Patientenaufkommen. Hinzu kamen krankheitsbedingte Ausfälle beim Personal in den Kinderkliniken in Aalen und Mutlangen.

In der Folge konnte der Baby-Notarztwagen, der die Ellwanger St. Anna-Virngrund-Klinik bei geburtshilflichen Notfällen mitversorgt, in den vergangenen Wochen nicht besetzt werden.

Aktuell ist die Situation in den beiden Kinderkliniken der Kliniken Ostalb stabil, sodass eine Notfallversorgung in Ellwangen durch ein pädiatrisches Notfallteam ( Kinderarzt und Intensivpflege) aus Aalen oder Schwäbisch Gmünd wieder gewährleistet werden kann.