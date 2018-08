Sportverein lädt Kinder und Jugendliche ins Feriencamp

Zwei Tage lang ging es rund auf dem Sportgelände in Ellwangen: 80 Kinder und Jugendliche nahmen vor Kurzem am Ferienprogramm des Sportvereins Ellwangen teil und hatten viel Spaß dabei.

Auf dem Programm standen Mannschaftsspiele, bei denen es vor allem um Geschicklichkeit und Konzentration ging. Über eine kurze Distanz musste beispielsweise im Gehen Wasser in einem Behältnis transportiert werden. Dabei lernten die Kinder und Jugendlichen, wie wichtig es ist, im Team zusammen zu arbeiten. Diese Eigenschaft mussten sie bei zwei von acht Wettkampfstationen unter Beweis stellen. Beim Kistenspiel hingegen waren Logik und Balance gefragt. Hier musste das Team mehrere Kisten über eine Strecke so anordnen, dass zum Schluss die gesamte Mannschaft diese über Boxen überwinden konnte. Ferner standen den Kids den kompletten Freitag über zahlreiche Attraktionen zur Verfügung, wie eine Wasserrutsche oder eine Hüpfburg. Wer es hingegen etwas schattiger haben wollte, konnte sich die Zeit durch basteln vertreiben. Bevor sich alle Teilnehmer in ihren Zelten zu Ruhe legten, fand das Nachtelfmeterturnier statt. Der nächste Morgen startete mit einem gemeinsames Frühstück in den Schulungsräumen. Anschließend konnten sich die Kinder und Jugendlichen den ganzen Vormittag nochmals beim Basteln, Seifenkisten rennen, auf der Hüpfburg, auf der Wasserrutsche oder beim Fußball amüsieren.