Die Sportgemeinschaft Schrezheim hat ihre 45. Hauptversammlung am vergangenen Freitag in der Sankt Georg-Halle abgehalten. Dabei wurde die Satzungs-und Beitragsänderung einstimmig von der Versammlung beschlossen.

Die Vorsitzende Ina Paulik berichtete kurz über das Jahr 2019. Erfreulich seien kulturelle Veranstaltungen wie die Rocknacht, das Maifest, die Heimattage oder der Weihnachtsmarkt gewesen. Im Vereinsjahr 2019 wurde der Meistertitel von der Reservemannschaft geholt.

Die Kassierin Raphaela Hönle berichtete, dass noch zwei Darlehen für das Kleinspielfeld abzuzahlen sind. Die SG Schrezheim aber mit einem Gewinn das Geschäftsjahr 2019 abgeschlossen hat.

Uli Eiselt berichtete über das Ferienprogramm und informierte auch die Versammlung über das Zeltlager 2019 in Burgsinn. Dabei hob Eiselt vor allem die neuen Zelte hervor und betonte, wie gut diese bei den Gastvereinen ankommen würden. Er dankte Anton Winkler, welcher viele Jahre die Kinder mit dem Bus ins Zeltlager hin-und wieder zurückgebracht hatte und auch für seine weitere Tätigkeit in Form von Rat und Tat.

Der Abteilungsleiter Hans-Peter Vaas berichtete von der sportlichen Resonanz im Fußball. Im Jugendfußball gingen zehn Mannschaften an den Start. Die Altersklassen der Bambini, F, E, D, C, B, und die A-Jugend wurden besetzt. Vaas hob die D-Jugend (SGM Limes) hervor, die nach langer Zeit einen Meisterwimpel mit nach Hause brachte. Auch die C-Jugend wurde Erster in der Qualistaffel und konnten sich dort so durchsetzen, dass sie sich später für die Württembergische Hallenrunde qualifizierte. Am Ende zog die C-Jugend sich mit zwei Unentschieden und zwei knappen Niederlagen sichtbar aus der Affäre. Vaas beglückwünschte diese tolle Leistung. Die aktive Mannschaft beendete die Saison 2019 mit einem guten 4. Platz. Die Reservemannschaft wurde nach nur einer Niederlage und 5 Punkten Vorsprung auf den Zweiten- zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte Meister.

Vaas geht trotz Corona optimistisch in die neue Runde und fiebert weiter bei der Aktiven und der Reserve, welche nun in der A-Liga spielen, fleißig mit.

In der Abteilung Turnen wurde vor allem die Arbeit mit den Kindern herausgehoben. Sport tue allen gut und verbinde. Seit dem Februar 2019 gibt es eine gemischte Volleyballgruppe. Im Vordergund stehe der Spaß und nicht der Erfolg. So wäre es schön, wenn neue Spieler dazukommen, um die Gruppe zu bereichern.

Andreas Freytag gab für die Abteilung Tischtennis ebenfalls einen Überblick über die Mannschaften. Die Damen und Herren I wurden Vizemeister. Er betonte, dass es im Bereich Tischtennis immer schwieriger wird, Mannschaften zu stellen, da das Interesse nicht mehr so groß sei. Er appellierte daher an die Versammlung, bei Interesse am Training teilzunehmen.

Ortsvorsteher Albert Schiele betonte, dass die Hygienevorschriften durch die Coronaverordnung einwandfrei eingehalten und umgesetzt worden sind. Er dankte vor allem der SGL Rotenbach, die auf ihr Training am Freitagabend verzichtet haben. Schiele hob das Sankt Pauli Camp hervor, welches 2019 wieder von der Abteilung Fußball durchgeführt worden war.

Auch das Jugendzeltlager sei immer ein wichtiger Botschafter für Schrezheim. Schiele hob das Gemeinschaftsgefühl des Zeltlagers besonders hervor. Auch dankte er Hans-Peter Vaas für die Arbeit als Abteilungsleiter und stärkte den Fußball weiter so viel in die Jugendarbeit zu stecken. Denn nur so kann man auch Erfolge erreichen.

Neu gewählt beziehungsweise oder im Amt bestätigt wurden:

Stellvertretende Vorsitzende Eleonora Grasmück, Gesamtjugendleiter Daniel Stegmaier, passives Ausschussmitglied Tina Betzold, aktives Ausschussmitglied Uli Eiselt, Kassenprüfer Claudia Eiselt, Jürgen Lang. Bestätigt durch die Versammlung wurde Abteilungsleiter Fußball Hans-Peter Vass und Abteilungsleiter Turnen Jochen Winkler.

Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden geehrt:

Brenner Renate, Hauber Philip, Köhle Britta, Kucher Richard, Rapp Theodor, Rapp Philipp, Rapp, Maria Aloisia, Stegmaier Franz, Stotz Christa, Vaas Hans-Peter, Winkler Carina. Die Vereinsehrennadel in Silber für sein langjähriges Engagement erhielt Ulrich Eiselt.