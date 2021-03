Sportfreunde Eggenrot halten Hauptversammlung digital ab

Eine digitale Hauptversammlung haben die Sportfreunde Eggenrot abgehalten. Mit 74 Mitgliedern ist die Teilnahme an der virtuellen Versammlung größer als erwartet ausgefallen. Da 2020 die Jahreshauptversammlung ausfiel, wurde auch das Vereinsjahr 2019 in den Rückblicken betrachtet. Im laufenden Jahr begehen die Sportfreunde eigentlich ihr 75-jähriges Bestehen, allerdings kann das geplante Jubiläumsfest nicht stattfinden. Als Alternative planen die Sportfreunde mehrere kleine Jubiläumsaktionen.

Der stellvertretende Vorsitzende Timo Hillenmeyer mit Assistent Nico Lemmermeier haben technisch leitend durch die Versammlung geführt. Inhaltlich waren die Tagesordnungspunkte mit denen einer normalen Mitglieder-Präsenzveranstaltung identisch.

Der Vorsitzende Thomas Rieger berichtete über ein schwieriges, durch Corona geprägtes Vereinsjahr. Der Verein hatte weniger Einnahmen aufgrund abgesagter Veranstaltungen und des verkürzten Spielbetriebs. 2019 konnte noch das große Eggenroter Dorffest stattfinden.

In der aktuell ruhigeren Zeit stehen die Sportfreunde nicht still. So wird entlang der L1060 der bisherige Ballfangzaun erneuert. Dieser dient nicht nur zum Schutz des Verkehrs und der Passanten, sondern präge auch das Erscheinungsbild des Ortseingangs. Der neue Zaun werde komplett in Eigenleistung erstellt. Einen Zuschuss gebe es lediglich für das Jahr 2023 vom Württembergischen Landessportbund. Rieger dankte für die professionelle Arbeit der jungen Funktionsträger und die Unterstützung der treuen Mitglieder, Sponsoren und Gönner.

Besondere Grußworte hielten Oberbürgermeister Michael Dambacher und Ortsvorsteher Albert Schiele. Dambacher wünschte sich, dass man bald wieder anderen Zeiten entgegensehen könne und die Vereine wieder in ein normales Fahrwasser kämen. Schiele übergab den Sportfreunden eine Überraschung in Form einer selbst gestalteten Jubiläumstasche mit Vereinslogo und einem Gedicht mit genau 75 Wörtern.

Der Vorsitzende der Interessengemeinschaft Eggenroter Vereine, Martin Gantner, berichtete, dass es jetzt, nach über zwei Jahren Stillstand, beim Dorfhaus weitergehe. Es seien noch Außenanlagen und eine Brandschutztreppe offen. Bisher sei sehr viel Eigenleistung erbracht worden. Er erhoffte sich trotz der Pause eine Beendigung der Baumaßnahmen bis zum Sommer und weiterhin eine gute Motivation der ehrenamtlichen Helfer.

Schriftführer Philipp Schmid berichtete über die Inhalte der Vereinsratssitzungen. Trotz der Corona-Situation müssten weiterhin alltägliche Aufgaben erledigt werden. Vermehrt finden deshalb digitale Vereinsratssitzungen statt. Die Mitgliederzahl sei in den letzten 20 Jahren konstant bei rund 500 Mitgliedern geblieben. Das Durchschnittsalter liege bei 44 Jahre. Trotz Corona blieben die Mitglieder dem Verein treu. Die Sportfreunde seien auf verschiedensten Kanälen in den sozialen Medien vertreten und sprächen hiermit junge Menschen an. Eine Zusage haben die Sportfreunde für ein Leader-Förderprogramm bekommen. Dadurch könne das Kleinprojekt „Öffentliche Sitzgelegenheit am Vereinsheim“ umgesetzt werden.

Die langjährige Schatzmeisterin Annette Köder legte einen tadellosen Kassenbericht vor. Größere Investitionen standen nicht an. Daher konnte die Schatzmeisterin von einer finanziell soliden und schuldenfreien Kassenlage berichten.

Jugendleiter Pius Kuhn berichtete über gute Jugendarbeit. Eine geplante Fußballschule mit dem Fußball-Weltmeister von 1990, Guido Buchwald, war geplant und wurde jetzt ein weiteres Mal verschoben, diesmal auf Ostern 2022. Verschiedene Jugendaktionen fanden dagegen statt. Zur Verstärkung aller Teams sucht die Jugendabteilung neue Gesichter. Kuhn bedankte sich bei allen Helfern und dem Trainerteam.

Der technische Leiter Fabian Knecht berichtete über den aktiven Fußball, wobei er Franz Mai einen besonderen Dank aussprach. Der dritte Tabellenplatz in der Saison 2019/2020 bei beiden aktiven Mannschaften sei sehr gut gewesen. Die Saison habe aber nicht regelkonform beendet werden können. „Fußball ist eben nicht immer gerecht und die WFV-Regeln könnte man auch hinterfragen“, erklärte Knecht. Auch die aktuelle Saison wurde abgebrochen. „Wir vermissen den Fußball, die Geselligkeit, die Emotionen, den Geruch von Schweiß und Rasen, das isotonische wertvolle Duschbier und natürlich die Fans“, schloss Knecht seinen Bericht.

Die Leiterin des Bereichs Fitness- und Breitensport, Daniela Salat, sagte, dass die sonst sehr gut besuchten Breitensportgruppen überwiegend ausfallen mussten. Hier finde derzeit nichts statt. Die Gruppe Seniorensport musste aufgelöst werden.

Der Beauftragte für den Alte-Herren-Fußball, Alwin Stegmaier, berichtete anhand eines Zeitstrahls über die Ereignisse, Termine, Kameradschaft, Ausflüge und Erfolge. Als Höhepunkte könne man unter anderem die Dorffest-Meisterschaft, das Schlachtessenturnier sowie den jährlichen Weihnachtsbaumverkauf erwähnen.

Alle Ehrenämter wurden turnusgemäß durch Wahlen besetzt. Neu war die Art zu wählen, es konnte per digitaler Umfrage anonym gewählt werden. Ausgeschieden sind der dritte Vorsitzende Gerhard Stegmaier, Leiterin Breitensport Daniela Salat sowie das Vereinsratsmitglied Werner Rudi. Neu gewählt wurden als dritter Vorsitzender Martin Mai, Stefanie Rathgeb als Leiterin Breitensport und als Vereinsratsmitglieder Michael Schäfer und Lea Kuhn. Rolf Rieger und Melanie Brenner wurden als Sportplatzkassierer, Michael Brenner und Eugen Köder als Kassenprüfer bestätigt. Ortsvorsteher Albert Schiele nahm die Entlastung der Vorstandschaft vor.

Ehrungen für langjährige Mitglieder

Zahlreiche Ehrungen krönten den Abend. Die goldene Vereinsnadel für 40 Jahre Vereinstreue erhielten Andreas Hirth, Irene Mack, Angelika Mai, Roland Müller, Friedrich Rieger, Werner Rudi, Wolfgang Schips, Albert Winkler, Franz Ziegler, Josef Ziegler, Günther Binnenböse, Adalbert Köder, Alfons Schmid und Helmut Winzinger.

Die silberne Nadel für 20 Jahre erhielten Melanie Brenner, Matthias Jakob, Carmen Rieger, Ulrike Riek, Werner Riek, Heidi Zwerger-Müller, Martin Adelsberger, Daniel Bäuerle, Philipp Fürst, Tobias Marka und Steffen Köder.

Die bronzene Vereinsnadel für zehn Jahre Vereinszugehörigkeit ging an Timo Hillenmeyer, Sebastian Knecht, Pius Kuhn, Laura Mack, Bernd Rauser, Leonie Rieger, Hannes Schmidt, Alexander Schwarz, Günther Steininger, Markus Walter, Anna Weiß, Sandra Weiß, Clemens Weiß, Rosina Ziegler, Rita Bauer, Pascal Brenner, Luca Dreher, Oleg Heidt, Silke Müller, Matthias Rief, Daniela Salat und Albert Schiele.

Die Nadeln werden den Jubilaren auf Wunsch persönlich gebracht, unter Berücksichtigung der Corona-Auflagen.