Sport tut jedem gut und macht schlau

Sport ist in seiner Bedeutung für Fitness und Beweglichkeit von Körper und Geist von frühester Jugend bis ins Alter kaum zu überschätzen: „Sport macht schlau“, erklärt Uschi Jordan, Vorsitzende des Fördervereins „Freunde der Ellwangen Gymnasien“.

Gemeinsam mit Thomas Steidle, Bürgerbeauftragter der Stadt Ellwangen und Trainer beim FC Ellwangen 1913, ist es ihr gelungen, für einen sportwissenschaftlichen Vortrag im Hariolf-Gymnasium eine Koryphäe zu verpflichten: Professor Dr. Jürgen Weineck aus Erlangen, renommierter Sportwissenschaftler und Autor zahlreicher Fachbücher über die Optimierung des Trainings in verschiedenen Sportarten, Sportförderunterricht und die Wechselwirkung von Diabetes und Sport.

Steidle hat den Kontakt zu dem anerkannten Experten mit langjähriger Erfahrung im Kinder- und Jugendtraining und im Schulsport vermittelt. Weineck wird über das Thema „Von Kindesbeinen an – Sport als Basis für das ganze Leben“ sprechen, auf Leistungs-, Amateur- und Breitensport eingehen und durch sein sportspezifisches Wissen belegen, wie notwendig sportliche Betätigung gerade für junge Menschen im Hinblick auf ihre weitere Entwicklung ist. Auch die pädagogische Bedeutung von Sport und Spiel im Kindesalter wird Thema sein.

Sozialverhalten wird gefördert

Den Initiatoren der Veranstaltung liegt es am Herzen, im Zeitalter von Internet, TV und Spielkonsolen auf die Bedeutung des Sports nicht für die Gesundheit, sondern auch für Sozialverhalten und Teamfähigkeit junger Menschen aufmerksam zu machen. Dass Sport auch hyperaktiven Zappelphilipp-Kindern helfen kann, ihre reizüberfluteten Sinne besser zu koordinieren und zur Ruhe zu kommen, versteht sich fast von selbst. „Es ist wichtig, einen Motivationsschub für den Sport in Schule, Verein und Kommune anzustoßen“, so Thomas Steidle und Uschi Jordan wünscht sich generell mehr Sportunterricht, auch an Ganztagsschulen, denn: „Sport geht jeden an.“ (R.)