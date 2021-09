Sport Schwab in Neunheim schließt zum Jahresende

Nach gut 25 Jahren ist Schluss: Sport Schwab in Ellwangen schließt zum Jahresende. Der Räumungsverkauf findet vom 9. September bis 30. Oktober statt. „Die in den vergangenen Jahren stetig sinkenden Umsätze im stationären Einzelhandel sowie ein pandemiebedingt beschleunigtes Marktgeschehen führten letztendlich zu dieser schmerzvollen Entscheidung“, teilt Geschäftsführer Thomas Olschewski mit.

Bereits im April seien die Logistik und Verwaltung des eigenen Online-Shops „soccerboots.de“ in die Muttergesellschaft, der „eleven Teamsports“ GmbH in Satteldorf integriert worden. Das „Teamsport“-Geschäft mit den rund 60 Partnervereinen werde ab dem 1. Januar 2022 ebenfalls in die Muttergesellschaft übernommen.

Der für den Ostalbkreis zuständige Außendienstmitarbeiter der sogenannten „Teamsport-Force“ wird Sebastian Fischer sein. Dieser ist bereits seit 2010 Mitarbeiter bei Sport Schwab und somit ein für die Vereine bekannter und kompetenter Ansprechpartner, wie es in der Pressemitteilung weiter heißt.

Im Frühjahr 2022 soll zudem ein „11teamsports-Hub“ in Hüttlingen installiert. Somit entstehe ein zentral gelegener Anlaufpunkt für die Vereine des Ostalbkreises. Wie viele Mitarbeiter betroffen sind, geht aus der Mitteilung nicht hervor.