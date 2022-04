Spirituelle Stadtspaziergänge mit Philipp Jeningen

Am Samstag, 9. April, 16 Uhr, startet der erste von drei spirituellen Stadtspaziergängen mit Pater Philipp Jeningen in der Ellwanger Heilig-Geist-Kirche.

Mit diesen Spaziergängen lädt die „action spurensuche“ alle Interessierten ein, sich auf die Seligsprechung des „guten Pater Philipp“ am 16. Juli einzustimmen und sich mit seiner Person näher zu beschäftigen. Wer war Philipp Jeningen? Was machte sein Leben aus? Was hat ihn motiviert und angetrieben? Was hat er uns heute zu sagen?

Hierzu möchten die Spirituellen Stadtspaziergänge Antworten aufzeigen und Anregungen für Leben und Glauben anbieten. Zum Auftakt werden die Glasfenster zur Ellwanger Kirchengeschichte von Sieger Köder in der Heilig-Geist-Kirche betrachtet, auf denen auch Philipp Jeningen und „seine“ Schönenbergkirche auftauchen. Ein gemeinsamer Spaziergang in den nahegelegenen Galgenwald schließt sich an. Am „Kreuz der Heimat“ am Galgenwald geht es um die Wunden zur Zeit Jeningens nach dem Dreißigjährigen Krieg und durch die vielen Opfer der Hexenprozesse, aber auch um die Wunden in Kirche und in Welt heute. Diese werden auf dem letzten Stück Weges zum Hexenmahnmal im Galgenwald vor Gott gebracht, wo ein gemeinsames Gebet das zweistündige Programm beendet. Weitere Spaziergänge sind am 7. Mai am Schönenberg und am 4. Juni rund um die Basilika Sankt Vitus.