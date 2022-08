Spirituelle Auszeit für Frauen

Bedürfnisse und Fähigkeiten von Frauen werden leicht übersehen, heißt es in einer Pressemitteilung der Katholischen Erwachsenenbildung Bildungswerk Ostalbkreis. Dagegen fühle es sich ganz anders an, gesehen werden – mit allem, was zu einem gehöre als Mensch, als Frau. Ein Wochenende lang, am Freitag und Samstag, 28. und 29. Oktober, wird genau das Thema sein. Die Teilnehmerinnen werden sich an dem Wochenende von biblischen Frauen begleiten lassen. Neben kurzen Impulsen, Zeit für Austausch, Gespräch und Meditation gibt es Körperübungen. Referentin ist Birgit Bronner, Pastoralreferentin, Geistliche Begleiterin, Körperpsychotherapeutin (KBT). Veranstalter ist keb Ostalbkreis. Die Teilnehmerinnen zahlen eine Kursgebühr von 80 Euro. Hinzu kommen 67 Euro für Übernachtung und Verpflegung im Haus Schönenberg. Beginn und Ende ist um jeweils um 17 Uhr. Infos und Anmeldung unter: Info@keb-ostalbkreis.de oder 07361 / 377 74 40. Anmeldeschluss ist der 30. September.