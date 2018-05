Sperrungen in Ellwangen am Fastnachtsdienstag

Anlässlich des Fastnachtstreibens sind die Straßen der Innenstadt am Fastnachtsdienstag, 13. Februar, für den Fahrverkehr ab 8 Uhr bis voraussichtlich 20 Uhr gesperrt. Es ist dies die gesamte Spitalstraße; die Ausfahrt aus der Färbergasse in Richtung Obere Straße ist bis 13 Uhr und ab 15.30 Uhr möglich. Gesperrt ist auch die Marienstraße, wobei bis zur Straße „An der Mauer“, aus Richtung Dalkinger Straße/Wolfgang-straße/Westtangente kommend, bis 13 Uhr und ab 15.30 Uhr die Einfahrt für Anlieger in die Straße „An der Mauer“ möglich ist.

Für folgende Straßenzüge mussten Haltverbote angeordnet werden: Hohenstaufenstraße, Eugen-Bolz-Straße, Wolfgangsklinge, Wolfgangstraße, Marienstraße, Spitalstraße, Oberamtsstraße, gesamter Marktplatz, Landgerichtsplatz, Sebastiansgraben zwischen Obere Brühlstraße und Einmündung Schlossvorstadt, Westtangente zwischen Rotenbacher Straße und Auffahrtsrampe Dr. Stengel sowie Rotenbacher Straße zwischen Westtangente und Einfahrt Schießwasen. Es wird darauf hingewiesen, dass Fahrzeuge, die trotz des bestehenden Haltverbotes in diesen Straßen parken, kostenpflichtig abgeschleppt werden.

Die Aufstellung des Fastnachtsumzuges erfolgt gegen 13 Uhr in der Wolfgangstraße, Wolfgangsklinge und Karl-Stirner-Straße. Am Marktplatz wird er wieder aufgelöst. Die Fahrzeuge werden direkt über die Obere Straße ausgeleitet. Für die Abnahme der Verkleidungen können die Fahrzeuge alternativ am ZOB, auf dem Schießwasen oder in der Schönbergstraße nach der Kuppe geparkt werden.

Parkmöglichkeiten bestehen vor allem auf dem Schießwasen, in der Parkpalette „Innenstadt/Schöner Graben“ und auf den Parkarealen „Am Sebastiansgraben“, „Am Stelzenbach“, „Priestertörle“ und „Insel Mühlgraben“. (ij)