Speratushaus platzt bei Kindermusical aus den Nähten

Das Ellwanger Speratushaus ist am Samstag, zur Aufführung des Kindermusicals „Max und die Zaubertrommel“, sprichwörtlich aus allen Nähten geplatzt. Wer keinen der begehrten Sitzplätze ergattern konnte, verfolgte die Geschehnisse auf der Bühne im Stehen – und wurde mit einer wahrhaft zauberhaften Darbietung belohnt. Andrea Batz hatte das Stück mit dem Kinderchor der evangelischen Kirchengemeinde Ellwangen einstudiert. Reinhard Krämer begleitete auf dem Klavier, Veronika Schneider auf der Flöte. In dem Musical ging es darum, dass der junge Max (Jan Hofmann) vom Konsumrausch angeödet ist. Ein Trödler (Bruno Lutz) schenkt ihm eine magische Trommel, mit deren Hilfe er seine „innere Musik“ findet. Die Zuschauer spendeten am Ende für die gelungene Aufführung lang anhaltenden Beifall. Foto: DB