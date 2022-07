Spengler: „Punkte sind nur ein schwacher Trost“

In den vergangenen Jahren hatte der Ellwanger GT-Masters-Rennfahrer Florian Spengler immer gute Ergebnisse auf dem Dünenkurs in Zandvoort an der niederländischen Küste erzielen können. In dieser Saison sollte es vor gut besuchter Kulisse allerdings etwas anders laufen, beide Rennläufe waren geprägt von viel Pech.

Im Zeittraining für den ersten Lauf entschied das Team, nicht gleich zu Beginn auf die Strecke zu gehen. Der drohende Regen setzte etwas früher als erwartet ein, so dass es Florian Spengler nur zu einem 13. Startplatz reichen sollte.

Im Rennen musste nach dem Fahrerwechsel Markus Winkelhock kurz vor Schluss mit einem Reifenschaden die Box ansteuern, die beiden wurden mit ihrem Audi R8 GT3 noch als 20. gewertet. Für das zweite Rennen war das Team von Car Collection Motorsport gut vorbereitet, Markus Winkelhock konnte seine ganze Erfahrung ausspielen und einen guten fünften Startplatz herausfahren, den er dann bis zum Fahrerwechsel halten konnte. Florian Spengler übernahm das Steuer, kurz darauf wurde ihm signalisiert, dass die vorgeschriebene Mindestdauer des Stopps um 0,3 Sekunden zu kurz war. „Ich hatte das so nicht erwartet, bei meiner Anzeige im Cockpit war die Zeit auf null abgelaufen, bevor ich die Boxenampel passierte“, so Spengler. Die Strafe wurde als Penalty Lap ausgesprochen, dabei muss durch eine vorgegebene Zone für 50 Meter mit 50 Stundenkilometer gefahren werden. Dabei büßte Spengler drei Plätze ein. „Von Rang 8 hatten wir da immer noch alle Möglichkeiten für ein gutes Ergebnis. Leider fuhr mir kurz darauf ein Kontrahent so stark ins Heck, dass es uns beide drehte und ich sofort viele Plätze verlor. Rang 14 und Punkte sind als Ergebnis dabei nur ein schwacher Trost“, kommentierte ein sichtlich enttäuschter Florian Spengler den Ausgang des zweiten Laufs. „Jetzt geht das ADAC GT-Masters in seine Sommerpause und Anfang August werden die Karten auf dem Nürburgring neu gemischt.“