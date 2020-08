Spende statt Abi-Ball

Abiturientinnen und Aiturienten von Sankt Gertrudis haben aus der Corona-Krise das Beste gemacht. Nachdem ihr Abi-Ball der Pandemie zum Opfer fallen musste und nur in sehr kleinem Rahmen das Ende der Schulzeit gefeiert werden durfte, haben die Abschlussschüler das Geld, das eigentlich in eine große Abschlussfete fließen sollte, gespendet. Die Ellwanger Tafel konnte sich über einen Scheck von 450 Euro freuen. Jakob Müller und Gloria Konle, als Vertreter des diesjährigen Abiturjahrgangs, übergaben den symbolischen Scheck an den Geschäftsführer des Ellwanger Tafelladens, Timann Haug.