Spende für eine Ultraschall-Sonde

Erneut hat der Freundes- und Förderkreis der Ellwanger Klinik einen namhaften Spender gewonnen. Mit 1500 Euro Unterstützung durch die Kreissparkasse Ostalb rückt die Beschaffung einer modernen Ultraschall-Sonde näher.

Neben dem Spendenscheck über 1500 Euro brachte der Ellwanger KSK-Filialdirektor Xaver Franz Weber viel Lob für den Freundeskreis mit in die Sankt-Anna-Virngrund-Klinik. „Die Klinik ist ein wichtiger Faktor für die Region und strahlt auch darüber hinaus. Ein großes Kompliment an die Anstrengungen des Freundeskreises, der sowohl die finanzielle Unterstützung eintreibt als auch mit vollbesetzten Veranstaltungen für die Klinik wirbt“, so Weber.

Sein Namensvetter und Vorsitzender des Freundes- und Förderkreises, Matthias Weber, bedankte sich herzlich für die Unterstützung. Die Spende sei „ein Pfund“ und die KSK Ostalb bereits mehrfacher Spender für die Ellwanger Klinik.

Bei 20 000 Euro liegt der Anschaffungswert der Ultraschall-Sonde, die für die Intensivstation beschafft werden soll. Das Ultraschallgerät selbst wurde von der Klinik beschafft, die Sonde, ein spezieller Aufsatz, wird über Spenden des Freundeskreises finanziert. Mit der Sonde sind Untersuchungen des Herzens bei sehr guter Auflösung möglich. Der medizinische Fachbegriff lautet „transösophageale Echokardiographie“. So könnten beispielsweise ohne Strahlenbelastung Auflagerungen auf den Herzklappen oder die Kontraktion des Herzens per Ultraschall sichtbar gemacht werden, wie Chefarzt PD Dr. Andreas Prengel berichtete.

Der kaufmännische Standortleiter der Sankt-Anna-Virngrund-Klinik, Berthold Vaas, dankte der Kreissparkasse ebenfalls für die finanzielle und ideelle Unterstützung der Klinik, die letztlich den Patienten zugute komme.