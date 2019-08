Spende für die Bürgerstiftung

Wenn das Heeresmusikkorps Ulm zu einem Konzert in der Rundsporthalle einlädt, dann strömen die Zuhörer nicht nur aus Ellwangen, sondern auch aus der weiten Umgebung. So war es auch beim Konzert im März in der Rundsporthalle. Nun haben der Vorsitzende des Musikvereins Rindelbach, Reiner Gruber, und sein Stellvertreter Daniel Humpf Oberbürgermeister Michael Dambacher einen Scheck in Höhe von 1650 Euro überreicht. Der Betrag kommt der Ellwanger Bürgerstiftung zugute. Der andere Teil des Konzerterlöses fließt in die Förderung junger Musiker im Musikverein Rindelbach. Gruber dankte der Stadt und dem Baubetriebshof für die Unterstützung. Zudem lobte er seine Musiker, die mit dem Aufbau und der Organisation Großartiges geleistet hätten. Dambacher bedankte sich für den Einsatz. Er freut sich schon auf das nächste Konzert. Es wird am 11. März 2020 in der Rundsporthalle über die Bühne gehen.