Spedition Hirsch spendet Warnwesten für die Kleinsten

Die Ellwanger Spedition Hirsch hat Warnwesten für alle Ellwanger Kindergärten gespendet. Das heißt in Zahlen: Knapp 400 Westen werden in den kommenden Tagen an die Kitas verteilt. Stellvertretend für die anderen Kitas erhielt der städtische Kindergarten Bärenhöhle in Pfahlheim die ersten Westen aus der Hand von Geschäftsführer Eugen Hirsch überreicht.

Die Leiterin der Kita, Lisa Ilg, dankte Hirsch und seinem Team für die Spende der Westen, die den Weg zum und vom Kindergarten sicherer machen würden. Auch Oberbürgermeister Michael Dambacher dankte Hirsch für sein Engagement und bezeichnete die Übergabe als einen kleinen Lichtblick in Zeiten, in denen den Eltern und dem Kindergartenpersonal viel abverlangt werde.