Spedition Hirsch baut Logistikzentrum für elf Millionen Euro

Über 120 Jahre alt ist die Spedition Hirsch in Ellwangen. Jetzt baut sie für elf Millionen Euro ein neues Logistikzentrum. Es ist die größte Investition in der Firmengeschichte, sagte Eugen Markus Hirsch beim Spatenstich in der Ferdinand-Porsche-Straße in Neunheim.

33 000 Quadratmeter groß ist das Gelände. Darauf werden zwei Hallen gebaut, die jede in drei Einzelflächen von 2500 Quadratmetern unterteilt ist, sie können aber auch im Ganzen genutzt werden. Für Hirsch war es ein besonderer Tag. Vor sieben Jahren habe man zum ersten Mal über die Erweiterung nachgedacht und Kontakt zur Stadt aufgenommen. Jetzt ist das Projekt in trockenen Tüchern, wofür sich Hirsch ausdrücklich bei der Stadtverwaltung und den Gemeinderäten bedankte. Erst sie hätten das ermöglicht.

Seit einem Jahr läuft die Detailplanung mit der Firma Traub, seither habe es viele Sitzungen und Planungen gegeben. Das Ergebnis: Zwei Hallen, die flexibel zu gebrauchen sind und zusammen 16 000 Quadratmeter Lagerfläche haben. Damit könne sich das Unternehmen neue Geschäftsfelder erschließen, für die der Standort in der Veit-Hirschmann-Straße zu klein ist.

Bisher ist die Firma auf Versandhandelslogistik und Umzüge spezialisiert. Dabei liefert Hirsch unter anderem Bestellungen für Saturn oder Amazon an Privatkunden aus, aber nur solche über 30 Kilo Gewicht, für die zwei Personen gebraucht werden. Das kann ein Kühlschrank sein oder das neue Bett vom Otto-Versand.

Aufgabe der Stadt, Rahmenbedingungen zu schaffen

Am neuen Standort auf der anderen Seite der L1060 sollen auch Symstemdienstleistungen angeboten werden. Hirsch nennt ein Beispiel: So könnte auf einer der Lagerflächen ein Teil für die Automobilindustrie montiert und von dort ans Band geliefert werden. Die Firma möchte aber auch Lagerflächen anbieten und beteiligt sich dafür an europaweiten Ausschreibungen.

Bürgermeister Volker Grab übergab die vorläufige Baufreigabe für die beiden Hallen. Es sei eine Aufgabe der Stadt, für ordentliche Rahmenbedingungen zu sorgen. Grab nannte dabei den Bereich Bildung mit Schulen und Kindergärten auf der einen Seite, und die Entwicklung des Wirtschaftsstandorts auf der anderen. Dafür brauchten die Firmen Flächen, damit sie erweitern könnten, um Arbeitsplätze zu schaffen und mit ihrer Gewerbesteuer den Bereich Bildung mitzufinanzieren.

Die Firma Hirsch sei eine der ersten im Industriegebiet gewesen, sagte Grab. Für die Stadtverwaltung sei es selbstverständlich, ein solches familiengeführtes Unternehmen zu unterstützen. Dann griffen alle zum Spaten und schippten schon mal symbolisch etwas Erde von hier nach da. Die Hauptarbeit werden die Bagger der Firma Traub erledigen, die im Hintergrund schon parat standen.