SPD will Zahlen zur Landesgartenschau

Die SPD-Gemeinderatsfraktion in Ellwangen fordert die Stadtverwaltung auf, die Bürger über Chancen und Risiken einer Landesgartenschau genauer zu informieren und eine Berechnung vorzulegen, was die Landesagartenschau im besten oder schlimmsten Fall kosten würde. Deshalb hat sie einen Brief an Oberbürgermeister Karl Hilsenbek geschrieben.

Diese Informationen seien eine ganz wichtige Voraussetzung für eine gute Entscheidung in Sachen Landesgartenschau und für Akzeptanz und Vertrauen in der Bevölkerung. Eine Prognose zu den Kosten hatte die SPD schon bei den Haushaltsberatungen eingefordert. Die finanzpolitische Debatte sei bisher noch in keinem kommunalpolitischen Gremium geführt worden.

Es gehe dabei vor allem darum, wie die Gartenschau solide in die finanzielle Gesamtplanung der Stadt mit ihren großen Aufgaben, zum Beispiel im Bereich der Konversion, integriert werden könne und welche Dynamik im positiven Sinne durch eine Landesgartenschau in Ellwangen politisch, kulturell, sozial und auch wirtschaftlich generiert werden könne.

Die Stadtverwaltung sei ja in Sachen Haushalt sehr vorsichtig und konzentriere sich trotz Mehreinnahmen auf das Nötigste. Auch das Regierungspräsidium mahne jedes Jahr eine größerer Haushaltsdisziplin an und warne vor zu hohen Kreditaufnahmen. Beides zeige deutlich, wie wichtig eine gründliche Analyse der Situation sei.

Die SPD-Fraktion möchte, dass diese Prognosen über die mittelfristige Finanzentwicklung vor der Gemeinderatssitzung am 27. September veröffentlicht wird. In dieser Sitzung soll die Entscheidung für oder gegen die Landesgartenschau fallen.