SPD und Grüne stellen sich hinter OB-Kandidat Matthias Renschler

Dass Grüne und SPD bei der OB-Wahl in Ellwangen einen FDP-Mann unterstützen, ist ungewöhnlich. Aber inhaltlich passt es, versichern Herbert Hieber (SPD) und Claudia Wagner (Grüne). Die Mitglieder beider Parteien haben sich einstimmig hinter Matthias Renschler gestellt.

Sowohl Grüne als auch SPD hatten in den Sommerinterviews mit der „Ipf- und Jagst-Zeitung“ angekündigt, eine eigene Kandidatin oder einen Kandidaten für die OB-Wahl aufzustellen – unabhängig davon, ob Karl Hilsenbek noch einmal antritt. Dann ist es sehr still geworden, die Suche war nicht einfach, wie Hieber und Wagner vor einigen Wochen einräumten. Nun hat es doch noch geklappt, quasi in letzter Minute. Ein österliches Erlebnis sei das gewesen, sagt Hieber, in dessen Wohnzimmer sich Renschler und Vertreter der beiden Parteien zu einem langen Gespräch zusammengesetzt hatten. Am Ostermontag kam dann der erlösende Anruf, dass Renschler antritt.

„Es ist eine schöne Sache für die Stadt“, ist Claudia Wagner überzeugt. Jetzt stehen immerhin drei Kandidaten zur Wahl: Sabine Heidrich, ehemalige Stadtkämmerin in Ellwangen und Bürgermeisterin von Neuler, Michael Dambacher, Bürgermeister von Bühlertann, und nun auch der Jurist und gebürtige Ellwanger Matthias Renschler.

Beim Netzwerken nicht das volle Potenzial ausgeschöpft

„Wir glauben, es ist der richtige Mann“, sagt Hieber. Trotz FDP-Mitgliedschaft. Die Partei vertete zwar Positionen, mit denen weder Grüne noch SPD mitgehen könnten, aber Renschler sehe sich eher als Sozial-Liberaler. Und ein bisschen mehr Liberalität könne der Stadt nicht schaden. Renschler sei freundlich und kommunikativ, könne zuhören und kenne dank seiner Schullaufbahn noch viele Menschen in Ellwangen. Renschler setze mit Innenstadt, Konversion und Landesgartenschau die richtigen Schwerpunkte, da gebe es noch ganz entscheidende Gestaltungsaufgaben. Er verstehe etwas von Geld, von Wirtschaft und sei ehrenamtlich sehr engageiert. „Er verkörpert Eigenschaften und Fähigkeiten, die uns überzeugt haben, er wäre ein toller OB“, sagt Hieber. Wagner gefällt, dass Renschler ein guter Netzwerker ist: „Da haben wir in der Vergangenheit vielleicht nicht das volle Potenzial ausgeschöpft.“

Die Mitglieder beider Parteien hätten durchaus kritische Fragen gehabt zur Landesgartenschau oder Fairtrade Town. Renschler habe sie zu deren Zufriedenheit beantwortet. Dass er nicht aus der Verwaltung kommt, ist für Wagner kein Manko. Quereinsteiger könnten eine unheimliche Bereicherung sein. Dass Renschler Jurist ist könne am Justizstandort Ellwangen nicht schaden, ergänzt Hieber.

Hieber ist überzeugt, dass Renschler bei den Ellwangern gut ankommen könnte. Das habe sich beim Sammeln der Unterstützerunterschriften gezeigt. Da seien am Donnerstagnachmittag in wenigen Stunden nicht nur die nötigen 50, sondern über 100 zusammengekommen. Am Wahlsonntag, 26. Mai, wissen wir alle mehr.