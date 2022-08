SPD spricht sich für Verlängerung der LEA aus

Zur in der vergangenen Woche von Grünen und CDU neu angestoßenen Debatte um die Zukunft der Ellwanger LEA hat sich nun auch die SPD-Gemeinderatsfraktion zu Wort gemeldet. Zum Jahresende lägen hinter Ellwangen mit der LEA „acht Jahre gut bewältigte Herausforderungen und eine humanitäre Erfolgsgeschichte“, so der Fraktionsvorsitzende Herbert Hieber in einer Pressemeldung.

„Und Stadtgesellschaft, zahlreiche Gruppierungen, Behörden, Betriebe, Vereine, Ehrenamtliche und Hauptamtliche haben Beispielhaftes geleistet. Auch alle vier im Rat vertretenen Fraktionen haben die LEA mehrheitlich unterstützt.“ Aber jetzt, wie die CDU, das Ende der LEA zum 31. Dezember dieses Jahres realisieren zu wollen, das hält die SPD angesichts der momentanen Situation der Menschen auf der Flucht, dem Krieg in der Ukraine und den Auswirkungen in Europa und der dramatisch zunehmenden Verknappung der Unterkunftmöglichkeiten für Geflohene für absolut verhängnisvoll.

„Wenn in der LEA in Ellwangen am 31. Dezember die Lichter ausgehen, wird im Bereich des Regierungspräsidiums Stuttgart die Betreuung von geflohenen Menschen noch viel schwieriger. Dieses Datum wäre in der jetzigen Entwicklung angesichts der vorhandenen Umstände der unpassendste Ausstieg und für die karitative, christliche und humanitäre Identität und das Image der Stadt absolut schädlich.“

Leider habe die grünschwarze Landesregierung in Sachen LEA „ein ganz schwaches Bild“ abgegeben – erstens, weil sie nicht rechtzeitig auf die Suche nach Alternativstandorten gegangen sei, zweitens, weil sie nicht, wie es die Endschaftsbestimmungen des LEA-Vertrages verlangen, mit der Stadt und dem Landkreis rechtzeitig über sinnvolle Möglichkeiten einer weiteren Zukunft der LEA in Ellwangen verhandelt habe und damit auch die im Vertrag implizierte Augenhöhe zwischen den drei Vertragspartnern sträflich vernachlässigt habe.

So müsse es Ellwangen als Vertragspartner nach Hieber auch als einen Affront verstehen, wenn in der Presse (Stuttgarter Zeitung vom 29. Juni) zu lesen war, dass das Land die LEA behalten möchte, aber mit konkreten Verhandlungen auf die Stadt noch nicht zugegangen sei. Darüber hinaus: Warteschlangen vor dem zuständigen Justizministerium zur Bewerbung um eine LEA-Nachfolge nach Ellwangen habe es nicht gegeben. Keine Kommune bewerbe sich wohl als Standort.

All das rücke im Vergleich die positive Entscheidung des Ellwanger Gemeinderates für die Einrichtung der LEA in Ellwangen und das jahrelange Engagement der Stadtgesellschaft und der benachbarten Gemeinden rückwirkend in ein noch helleres Licht.

Nach Einschätzung der SPD-Fraktion könne die LEA den geflohenen Menschen gut helfen, weil sie sich die gesamte hinter ihr liegende Zeit erfolgreich als lernende Organisation verstanden habe und sich schrittweise weiter professionalisieren und einen europaweit guten Ruf erarbeiten konnte. „Auch, wenn wir uns über die Landesregierung in dieser Sache ärgern, wichtiger ist uns die Flüchtlingsbetreuung: Wir können eine Fortsetzung der Arbeit, auch als Dauereinrichtung, unterstützen, mindestens aber noch für einige Jahre“.

Dafür brauche es vom Land jedoch personelle und strukturelle Unterstützung. Ein Standortwechsel sei wenig sinnvoll, so Hieber weiter. Da ginge viel Kompetenz verloren. Hieber: „Verantwortung für geflohene Menschen hat die gesamte Gesellschaft. Mit und ohne LEA. Und wir Ellwanger, wir können LEA. Also: Warum sollen wir das nicht weiter machen?“ Abschließend heißt es in der Meldung: „Es gibt Möglichkeiten, der LEA eine weitere Existenz in Ellwangen zu gewähren und andererseits unser ambitioniertes Wohnbauprogramm zu realisieren.“