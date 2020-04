SPD Ellwangen spendet für Abbiategrasso

Der Vorstand der SPD Ellwangen hat sich mit den Parteifreunden des Partito Democratico Abbiategrasso zu einer Videokonferenz getroffen und über die aktuelle Lage ausgetauscht. Entstanden war diese Idee aus einer Korrespondenz der zwei Vorsitzenden und der Frage, wie die SPD eine Unterstützung für die Menschen in Abbaitegrasso organisieren könnte. So kam es zum allgemeinen Spendenaufruf für die Assiociazione Don Carlo Gnocchi, eine Gliederung der Caritas. Die SPD-Mitglieder spendeten an die soziale Einrichtung in der Ellwanger Partnerstadt weit mehr als 500 Euro.

In der Videokonferenz berichtete Andrea Gillerio, Vorsitzender der Sozialdemokraten in Abbiategrasso, von der prekären Situation in seiner Heimatstadt. Es sei nicht abzusehen, wie und wann sich die italienische Gesellschaft von dieser Krise erhole. Für Diskussionen sorgte die Haltung Deutschlands zu den sogenannten Eurobonds. „Die SPD Deutschland steht an eurer Seite“, sagte die zugeschaltete Bundestagsabgeordnete Leni Breymaier.

Einig waren sich alle Konferenzteilnehmer, dass Europa zusammenhalten müsse. Herbert Hieber, Sprecher der SPD im Gemeinderat, betonte, wie wichtig die Idee der Partnerstädte sei. Die Vorstände wollen sich zu weiteren Videokonferenzen treffen, um im Gespräch zu bleiben. Die Konferenz fand in drei Sprachen statt: Englisch, Deutsch und Italienisch.