Sparkassenstiftung startet Apfelsaftaktion

„Frisch gepresster Apfelsaft aus selbst gesammelten Äpfeln von heimischen Streuobstwiesen“: So könnte das Motto der Aktion lauten, die die Sparkassenstiftung Ostalb derzeit gemeinsam mit 24 Kindergärten aus dem gesamten Ostalbkreis organisiert. Start der Kindergarten-Apfelsaftaktion war jetzt bei strahlendem Spätsommerwetter auf dem Ellwanger Marktplatz mit einer Gruppe des Kindergartens Braune Hardt.

Markus Frei, der Vorstandsvorsitzender Kreissparkasse Ostalb, berichtet: „Die Sparkassenstiftung hat in den letzten 20 Jahren seit ihrer Gründung schon vieles bewegt in der Region, von den Hochschul-, Handwerker- und Schulpreisen über die Beteiligung an Jugend forscht bis hin zu Stiftungsprofessuren an den Hochschulen in Aalen und Schwäbisch Gmünd. Fürs dieses Jahr haben wir uns eine ganz neue Mitmachaktion speziell für Kindergärten überlegt. Die Kinder sammeln dabei gemeinsam auf Streuobstwiesen Fallobst, erleben so die heimische Natur, bewegen sich an der frischen Luft und haben gleichzeitig eine Menge Spaß.“

Das Beste komme dann einige Tage später, wenn die Kinder zusammen mit ihren Erzieherinnen, einigen Eltern und vor allen Dingen vielen prall gefüllten Säcken mit Äpfeln zur mobilen Saftpresse fahren. Dort erleben die Kleinen, wie aus ihren Äpfeln nach etwa einer halben Stunde Apfelsaft wird, der natürlich sofort vor Ort probiert werden kann.

Die Erzieherinnen bestätigen: „Für die Kinder ist die ganze Aktion ein tolles Gemeinschaftserlebnis, das den Kreislauf der Natur anschaulich macht – vom gemeinsamen Äpfel sammeln über das Verpacken in die großen Säcke bis zum Transport der eigenen Ernte im Kofferraum oder auf dem Hänger zur Saftpresse. Besonders spannend ist dann natürlich die Arbeit der Saftpresse, bei der man jeden einzelnen Arbeitsschritt sehr gut sehen, erklären und nachvollziehen kann. Das fasziniert alle Kinder. Klar, dass der erste Schluck vom eigenen Apfelsaft, den es gleich vor Ort gibt, einfach wunderbar schmeckt. Und das nicht nur den Kindern.“ Abgefüllt wird der Saft in Behälter, in denen er für viele Monate frisch bleibt. So können die Kinder den ganzen Winter über ihren Apfelsaft genießen.

Holger Kreuttner, Geschäftsführer der Sparkassenstiftung Ostalb, sagt: „An insgesamt sechs Standorten im gesamten Ostalbkreis macht unsere mobile Saftpresse Station. Angefangen haben wir bei wunderbarem Spätsommerwetter in Ellwangen und Bopfingen. Jeweils über 1000 Liter Apfelsaft wurden dort bereits produziert. Weiter geht es jetzt in Oberkochen, Schwäbisch Gmünd, Leinzell und Heubach. Die Sparkassenstiftung hat allen Kindergärten, die sich in den letzten Wochen angemeldet haben, die Säcke zur Verfügung gestellt und die kompletten Kosten für die Saftpresse und die wiederverwertbaren Behälter – insgesamt rund 10 000 Euro – übernommen. Wenn wir jetzt die Begeisterung der Kinder sehen, freuen wir uns schon auf die nächste Apfelsaftaktion im kommenden Jahr. Dann vielleicht sogar für Kindergärten und Grundschulen.“