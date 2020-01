Sparkasse setzt auf Selbstbedienung

Seit Kurzem ist eine neue Selbstbedienungsfiliale der Kreissparkasse Ostalb in Ellwangen an der Haller Straße, Ecke Rindelbacher Straße in Betrieb.

Laut einer Pressemitteilung der Sparkasse wird die neue SB-Filiale mit Parkplätzen direkt neben dem auffälligen, roten SB-Container „vom ersten Tag an sehr gut angenommen“.

Neben dem Abheben von Bargeld können Kunden an dem Automaten auch Kontoauszüge erstellen. Eine weitere SB-Filiale unterhält die Sparkasse außerdem noch im Goldrain. Lediglich in der Geschäftsstelle am Marktplatz wird, wo auch Geldautomaten, Cash-Recycler und Kontoauszugsdrucker zur Selbstbedienung bereit stehen, gibt es zudem noch persönliche Kundenberatung.